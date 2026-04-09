El nombre de Federico Salazar sigue sonando luego de que este se dejara ver visitando a Érika Manrique, una mujer que aseguró solo era su amiga. Tras su separación con Katia Condos, el periodista avivó los rumores de un supuesto vínculo con la mujer amiga de Geni Alves, quien decidió romper su silencio y aclarar qué los une realmente, afirmando el amor que siente por Federico.

¿Qué relación tiene Érika Manrique con Federico Salazar?

En conversación con un medio local, Érika Manrique, la mujer ampayada con el conductor de ‘América Noticias’, explicó cuál es la relación que tiene con el conocido periodista, aclarando que no es su “paño de lágrimas” como se ha asegurado en programas de espectáculos.

"Mi familia y mi hijo lo conocen. Lo amo como a un hermano, lo conozco antes de Katia y nunca ha existido nada. No soy su ‘paño de lágrimas’, somos superamigos y ni siquiera nos vemos seguido", dijo para el diario Trome.

Además, la mujer aseguró que no tiene ningún vínculo con este y que incluso ella tiene pareja: "Sí, pero yo no tengo nada con él. Lo voy a seguir viendo si él quiere, somos muy buenos amigos. Nunca hemos tenido algo y menos será ahora. Nunca habrá nada porque nuestro amor es como de hermanos; además, yo tengo un novio italiano y por eso he viajado a Europa porque nos vamos a reencontrar", sentenció.

Finalmente, Manrique se mostró muy apenada por las especulaciones que se generaron desde su encuentro amistoso con el periodista y reveló cuándo fue la última vez que se vieron.

"La última vez que lo vi fue el 30 de diciembre en mi casa para almorzar y luego hace poco para almorzar también. Me da mucha pena que se esté generando morbo y yo estoy quedando mal", explicó.

Federico Salazar rompe el silencio tras su ampay

Tras las imágenes que involucraron a Federico Salazar con una mujer, el comunicador decidió hablar dejando en claro que se tomaba con humor las especulaciones que lo vinculaban con la fémina, de quien aseguró ser solo amigos.