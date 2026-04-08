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Federico Salazar rompe su silencio y revela qué relación tiene con Érika Manrique tras ser captados juntos: "Hace mucho tiempo..."

Federico Salazar aclara su relación con Érika Manrique, tras ser captado en un departamento en La Molina. El periodista se refirió a los rumores de un posible romance.

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    Federico Salazar rompe su silencio y revela qué relación tiene con Érika Manrique tras ser captados juntos: "Hace mucho tiempo..."
    Federico Salazar habla tras ser visto con mujer en actitudes cariñosas | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Federico Salazar rompe su silencio y revela qué relación tiene con Érika Manrique tras ser captados juntos: "Hace mucho tiempo..."

    Federico Salazar decidió romper su silencio y aclarar qué tipo de relación tiene con Érika Manrique, mujer con la que fue captado ingresando a un departamento en La Molina y mostrándose muy cariñoso con esta. El periodista no se guardó nada, luego de que surgieran rumores de un posible romance con su amiga tras anunciar el fin de su relación con Katia Condos.

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    ¿Qué relación tiene Federico Salazar con la mujer con la que fue ampayado?

    El conductor de ‘América Noticias’ fue consultado por un medio local sobre las especulaciones que se dieron tras ser visto abrazando afectuosamente a Érika Manrique. Ante la posibilidad de que esta mujer fuese su nueva pareja, Federico fue tajante con su respuesta y entre risas sorprendió al negar todo.

    “Ja, ja, ja… ¡No! Estoy como un monje. Érika es una amiga que me invitó a almorzar a su casa. No hay nada”, dijo en conversación con el diario Trome y resaltó por qué decidió encontrarse con ella en su casa y no en un lugar público.

    “Es gracioso. Por eso fue en su casa y no en un restaurante, para que no la vayan a involucrar. Qué gracioso”, precisó y respaldó las respuestas de Manrique, quien declaró que estos eran amigos desde hace un tiempo. “Uy, hace mucho tiempo, pero no nos vemos tan seguido”, sostuvo.

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    Amiga de Federico Salazar rompe su silencio

    Tras ser vista compartiendo con el periodista, Érika Manrique decidió hablar a los comentarios y aseguró que seguirán viéndolos juntos, destacando su relación amical y dejando entrever que Katia Condos no sabría de ella.

    “Claro que me van a ver con él, somos solteros. Yo no conozco a Katia, no sé si ella sabrá de mí”, sostuvo. Además, esta aseguró que Federico acostumbra a visitarla en su casa y que es visto con frecuencia por sus vecinos, aunque no tienen una relación que sobrepase los límites de la amistad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Federico Salazar rompe su silencio y revela qué relación tiene con Érika Manrique tras ser captados juntos: "Hace mucho tiempo..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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