Revelan quién es la mujer ampayada siendo muy cariñosa con Federico Salazar: ella rompe el silencio y revela si hay relaciónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¿De quién se trata? Tras las recientes imágenes difundidas, el conductor de televisión Federico Salazar vuelve a estar en el centro de la polémica. Luego de su separación con Katia Condos, fue captado en actitud cercana con una mujer vinculada a Chollywood. El programa de Magaly Medina reveló su identidad y, lejos de esquivar la atención, ella decidió pronunciarse y aclarar cuál es realmente su vínculo con el periodista.
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Mujer ampayada con Federico Salazar habla y aclara su vínculo con él
En la más reciente edición de 'Magaly TV La Firme' se difundieron imágenes inéditas que muestran el preciso instante en que Federico Salazar llega a la vivienda de Erika Manrique, figura vinculada a Chollywood y cercana a la ‘Negra Petroleo’, Geny Alves, Deysi Araujo, entre otras personalidades.
Durante un diálogo con el reportero del programa, ella fue clara al referirse a su relación con el periodista: “No somos pareja”, dijo en un inicio, aunque dejó entrever que mantienen cercanía: “Yo vivo sola, yo no tengo a quien darle explicaciones de nada, por si acaso, soy una mujer libre y él también”.
Asimismo, descartó tener implicancia en la ruptura con Katia: “Yo no tengo nada que ver con Federico en el caso de la separación con Katia”, señaló. Sin embargo, sorprendió al brindar más detalles: “Yo he estado con él en enero, el último día del año. Yo lo conozco hace muchísimos años, claro que se me va a ver con él. Él va a mi casa de cuando en cuando y va a seguir yendo porque incluso hemos quedado para vernos cuando regrese”, aseguró.
Katia Condos se pronuncia sobre su separación con Federico Salazar
En un reciente episodio del podcast de Cristian Rivero, Katia Condos reflexionó sobre su separación de Federico Salazar tras 30 años de matrimonio. Comentó que no considera su relación un fracaso, sino un logro compartido: “Estrellita en la frente para los dos porque hemos construido una cosa maravillosa 30 años”. También habló sobre su vida antes de conocerlo, admitiendo que era insegura y no creía en relaciones duraderas, algo que fue aprendiendo y construyendo poco a poco.