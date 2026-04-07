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Revelan quién es la mujer ampayada siendo muy cariñosa con Federico Salazar: ella rompe el silencio y revela si hay relación

Tras terminar con Katia Condos, Federico Salazar fue captado cariñoso con una mujer de Chollywood, quien decidió contar toda la verdad.

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    Revelan quién es la mujer ampayada siendo muy cariñosa con Federico Salazar: ella rompe el silencio y revela si hay relación
    ¿Quién es la mujer ampayada con Federico Salazar? Ella rompe su silencio y revela si tiene una relación. | Composición Wapa
    Revelan quién es la mujer ampayada siendo muy cariñosa con Federico Salazar: ella rompe el silencio y revela si hay relación

    ¿De quién se trata? Tras las recientes imágenes difundidas, el conductor de televisión Federico Salazar vuelve a estar en el centro de la polémica. Luego de su separación con Katia Condos, fue captado en actitud cercana con una mujer vinculada a Chollywood. El programa de Magaly Medina reveló su identidad y, lejos de esquivar la atención, ella decidió pronunciarse y aclarar cuál es realmente su vínculo con el periodista.

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    Mujer ampayada con Federico Salazar habla y aclara su vínculo con él

    En la más reciente edición de 'Magaly TV La Firme' se difundieron imágenes inéditas que muestran el preciso instante en que Federico Salazar llega a la vivienda de Erika Manrique, figura vinculada a Chollywood y cercana a la ‘Negra Petroleo’, Geny Alves, Deysi Araujo, entre otras personalidades.

    Durante un diálogo con el reportero del programa, ella fue clara al referirse a su relación con el periodista: “No somos pareja”, dijo en un inicio, aunque dejó entrever que mantienen cercanía: “Yo vivo sola, yo no tengo a quien darle explicaciones de nada, por si acaso, soy una mujer libre y él también”.

    Asimismo, descartó tener implicancia en la ruptura con Katia: “Yo no tengo nada que ver con Federico en el caso de la separación con Katia”, señaló. Sin embargo, sorprendió al brindar más detalles: “Yo he estado con él en enero, el último día del año. Yo lo conozco hace muchísimos años, claro que se me va a ver con él. Él va a mi casa de cuando en cuando y va a seguir yendo porque incluso hemos quedado para vernos cuando regrese”, aseguró.

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    Katia Condos se pronuncia sobre su separación con Federico Salazar

    En un reciente episodio del podcast de Cristian Rivero, Katia Condos reflexionó sobre su separación de Federico Salazar tras 30 años de matrimonio. Comentó que no considera su relación un fracaso, sino un logro compartido: “Estrellita en la frente para los dos porque hemos construido una cosa maravillosa 30 años”. También habló sobre su vida antes de conocerlo, admitiendo que era insegura y no creía en relaciones duraderas, algo que fue aprendiendo y construyendo poco a poco.

    SOBRE EL AUTOR:
    Revelan quién es la mujer ampayada siendo muy cariñosa con Federico Salazar: ella rompe el silencio y revela si hay relación
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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