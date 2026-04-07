¿Quién es la mujer ampayada con Federico Salazar? Ella rompe su silencio y revela si tiene una relación. | Composición Wapa

¿Quién es la mujer ampayada con Federico Salazar? Ella rompe su silencio y revela si tiene una relación. | Composición Wapa

¿De quién se trata? Tras las recientes imágenes difundidas, el conductor de televisión Federico Salazar vuelve a estar en el centro de la polémica. Luego de su separación con Katia Condos, fue captado en actitud cercana con una mujer vinculada a Chollywood. El programa de Magaly Medina reveló su identidad y, lejos de esquivar la atención, ella decidió pronunciarse y aclarar cuál es realmente su vínculo con el periodista.

Mujer ampayada con Federico Salazar habla y aclara su vínculo con él

En la más reciente edición de 'Magaly TV La Firme' se difundieron imágenes inéditas que muestran el preciso instante en que Federico Salazar llega a la vivienda de Erika Manrique, figura vinculada a Chollywood y cercana a la ‘Negra Petroleo’, Geny Alves, Deysi Araujo, entre otras personalidades.

Durante un diálogo con el reportero del programa, ella fue clara al referirse a su relación con el periodista: “No somos pareja”, dijo en un inicio, aunque dejó entrever que mantienen cercanía: “Yo vivo sola, yo no tengo a quien darle explicaciones de nada, por si acaso, soy una mujer libre y él también”.

Asimismo, descartó tener implicancia en la ruptura con Katia: “Yo no tengo nada que ver con Federico en el caso de la separación con Katia”, señaló. Sin embargo, sorprendió al brindar más detalles: “Yo he estado con él en enero, el último día del año. Yo lo conozco hace muchísimos años, claro que se me va a ver con él. Él va a mi casa de cuando en cuando y va a seguir yendo porque incluso hemos quedado para vernos cuando regrese”, aseguró.

Katia Condos se pronuncia sobre su separación con Federico Salazar