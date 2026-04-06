Captan a Federico Salazar con una mujer tras anuncio de separación con Katia CondosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El adelanto del programa 'Magaly TV: la firme', que se emitirá este lunes 6 de abril, mostrará imágenes de Federico Salazar dentro de una vivienda, donde aparece abrazando a una mujer cuya identidad aún no ha sido revelada.
Este material ha generado gran interés, especialmente porque surge luego de su reciente separación de Katia Condos, lo que ha despertado diversas especulaciones entre el público.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el tipo de relación que el periodista mantendría con la mujer que aparece en las imágenes, manteniéndose el misterio en torno a este encuentro.