Hace solo algunas semanas, se reveló que Katia Condos y Federico Salazar están en proceso de separación.

¡Fuerte Ampay! Captan a FEDERICO SALAZAR con una MUJER tras anuncio de SEPARACIÓN con Katia Condos | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡Fuerte Ampay! Captan a FEDERICO SALAZAR con una MUJER tras anuncio de SEPARACIÓN con Katia Condos | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El adelanto del programa 'Magaly TV: la firme', que se emitirá este lunes 6 de abril, mostrará imágenes de Federico Salazar dentro de una vivienda, donde aparece abrazando a una mujer cuya identidad aún no ha sido revelada.

Este material ha generado gran interés, especialmente porque surge luego de su reciente separación de Katia Condos, lo que ha despertado diversas especulaciones entre el público.