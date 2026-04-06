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Captan a Federico Salazar con una mujer tras anuncio de separación con Katia Condos

Hace solo algunas semanas, se reveló que Katia Condos y Federico Salazar están en proceso de separación.

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    Captan a Federico Salazar con una mujer tras anuncio de separación con Katia Condos
    ¡Fuerte Ampay! Captan a FEDERICO SALAZAR con una MUJER tras anuncio de SEPARACIÓN con Katia Condos | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Captan a Federico Salazar con una mujer tras anuncio de separación con Katia Condos

    El adelanto del programa 'Magaly TV: la firme', que se emitirá este lunes 6 de abril, mostrará imágenes de Federico Salazar dentro de una vivienda, donde aparece abrazando a una mujer cuya identidad aún no ha sido revelada.

    Este material ha generado gran interés, especialmente porque surge luego de su reciente separación de Katia Condos, lo que ha despertado diversas especulaciones entre el público.

    Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el tipo de relación que el periodista mantendría con la mujer que aparece en las imágenes, manteniéndose el misterio en torno a este encuentro.

    SOBRE EL AUTOR:
    Captan a Federico Salazar con una mujer tras anuncio de separación con Katia Condos
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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