¿No más CTS? Congreso da el visto bueno a propuesta para un "seguro de desempleo"

El destino de la CTS en Perú es incierto después de la aprobación de un dictamen en la Comisión de Trabajo que sugiere un "seguro de desempleo".

¡Atención, empleados! El debate sobre la CTS en Perú ha cobrado fuerza tras la reciente aprobación de un dictamen por parte de la Comisión de Trabajo del Congreso. Esta propuesta busca reconocer como prioridad nacional la implementación de un "seguro de desempleo" para trabajadores formales, lo que podría traer cambios estructurales al sistema actual.

El seguro de desempleo: una nueva discusión en el Congreso

La propuesta aceptada por la Comisión de Trabajo tiene un efecto únicamente declarativo, es decir, no establece la creación inmediata del seguro ni define plazos. El fin principal es asignar al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a EsSalud la tarea de elaborar un diseño técnico de un modelo financiero progresivo y sostenible.

Esta iniciativa fue inicialmente presentada por la congresista Sigrid Bazán y contemplaba un modelo de pagos decrecientes para trabajadores sin empleo durante cinco meses. Sin embargo, fue ajustada debido a observaciones que ponían en duda su sostenibilidad económica.

¿Desaparecerá la CTS con este nuevo sistema?

Esta situación ha provocado dudas sobre la posible coexistencia de la CTS y el seguro de desempleo en el entorno laboral peruano. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) advirtió que ambas opciones buscan proteger contra el despido involuntario, por lo que las autoridades están considerando la posibilidad de reemplazar el actual sistema.

Durante el debate, se señaló la falta de estudios financieros para respaldar la viabilidad del beneficio. Además, el Ejecutivo observó que el planteamiento de financiamiento no se alinea a las normas constitucionales al generar gastos públicos no presupuestados, lo que llevó a la comisión a favorecer una opción que no comprometa recursos estatales.