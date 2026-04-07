Mujer captada con Federico Salazar en departamento rompe su silencio y revela si tienen una relación: “Yo he estado con él…”

Las imágenes difundidas por 'Magaly TV: La Firme', donde Federico Salazar aparece abrazado con una mujer dentro de un departamento, han generado revuelo en la farándula nacional. Tras su separación de Katia Condos, muchos especulan que el presentador podría estar dando una nueva oportunidad al amor. Magaly Medina reveló la identidad de la fémina: se trata de Erika Manrique Sotelo, amiga cercana de Deysi Araujo, Geni Alves y ‘La Negra Petróleo’.

Mujer captada con Federico Salazar revela cuál es su vínculo con el periodista

Durante otra sección de la entrevista, Erika Manrique Sotelo aclaró que no tiene relación alguna con la ruptura del matrimonio entre Federico Salazar y Katia Condos. Afirmó también que no conoce personalmente a la actriz y que fue de las primeras en enterarse de la separación.

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“Claro que me ha contado las cosas que han pasado. Ese día yo me enteré porque él me dijo: ‘Me voy a separar’. En la mañana me avisó y en la tarde salió el comunicado”, declaró a través de un enlace telefónico al programa de Magaly Medina. (...) “No somos pareja. Yo vivo sola. Por si acaso, soy una mujer libre y él también. Yo no tengo nada que ver con Federico en el caso de la separación con Katia Condos", respondió.

Erika Manrique agregó que continuará siendo vista con Federico Salazar, ya que se conocen desde hace muchos años y él seguirá visitando su departamento. También recordó que pasaron juntos el último día de Año Nuevo.