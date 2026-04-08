Un informe de ‘Amor y Fuego’ reveló que Federico Salazar y Manrique han mantenido contacto desde 2019, incluso en un periodo en el que el periodista estaba con Katia Condos.

Federico Salazar está en boca de todos luego de que se difundieran imágenes en las que aparece junto a Érika Manrique, una mujer con la que ingresó a un departamento y se dejaron ver en un afectuoso gesto. Tras la difusión de estas imágenes, el tema volvió a cobrar fuerza cuando un programa de espectáculos reveló nuevos detalles sobre la relación entre ambos.

Revelan cercanía entre Federico Salazar y Érika Manrique cuando él estaba con Katia Condos

Durante una reciente emisión del espacio televisivo 'Amor y Fuego', se presentó un informe que expone algunos indicios de la cercanía entre el periodista y Manrique, lo que despertó comentarios entre los televidentes y usuarios en redes sociales.

De acuerdo con el informe difundido por el programa de Willax Televisión, Federico Salazar y Érika Manrique mantenían contacto a través de Instagram, donde ambos se seguían mutuamente.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que el conductor de televisión habría reaccionado con ‘me gusta’ a diversas publicaciones de la mujer desde el año 2019, lo que evidenciaría que la interacción entre ambos no sería reciente.

Este detalle generó sorpresa debido a que en ese periodo el periodista aún mantenía su relación con la actriz Katia Condos, madre de sus hijos.

Por su parte, Erika Manrique también se pronunció sobre el tema y aseguró que no tiene una relación directa con la actriz, señalando que solo conoce de ella por comentarios que le habría hecho el propio comunicador.

“Yo a Katia la conozco, solamente, por referencias de él, yo no la conozco, pues por la televisión. No sé si ella sabrá de mí”, sentenció y al final esta añadió: “Yo no tengo nada que ver con Federico en el caso de la separación con Katia”, dijo la amiga de Federico Salazar.

Federico Salazar niega romance con Érika Manrique

La reciente difusión de imágenes de Federico Salazar junto a Érika Manrique desató una ola de comentarios en el mundo del espectáculo. El conductor de América Noticias: Primera Edición fue captado ingresando a un departamento en el distrito de La Molina, donde además protagonizó un afectuoso saludo con la mujer, lo que rápidamente dio pie a rumores sobre un posible vínculo sentimental.

Ante la repercusión que generó el ‘ampay’, el periodista decidió pronunciarse públicamente para aclarar cuál es realmente su relación con Manrique.

En una conversación con el diario Trome, el conductor de televisión abordó las especulaciones y descartó tajantemente que exista un romance entre ambos, tomando con humor los comentarios que surgieron tras la difusión de las imágenes. "Federico, ¿Erika es tu nueva pareja?", fue la pregunta que le hicieron y este no dudó en aclarar todo:

“Ja, ja, ja… ¡No! Estoy como un monje. Erika es una amiga que me invitó a almorzar a su casa. No hay nada”, precisó.

Salazar también explicó por qué el encuentro se realizó en la vivienda de Manrique y no en un lugar público. Según señaló, la decisión se tomó justamente para evitar interpretaciones o comentarios que pudieran involucrarla innecesariamente.