Tatuador de Jota Benz saca a la luz IMPENSADOS COMPORTAMIENTOS en su relación con Angie Arizaga, según Milena Zárate

Milena Zárate sorprendió al divulgar información brindada por su pareja, Carlos Mendoza , tatuador de Jota Benz, sobre comportamientos en la relación con Angie Arizaga. Esto ocurrió tras sus disputas con Jazmín Pinedo.

El programa 'Q’ Bochinche' sacudió la farándula con las revelaciones de Milena Zárate, pareja de Carlos Mendoza, tatuador de Jota Benz, quien lo acogió en su casa por un tiempo. Tras los altercados con Jazmín Pinedo, la colombiana lanzó una revelación sobre conductas inesperadas en la relación con Angie Arizaga que su pareja le confidenció.

Tatuador de Jota Benz revela comportamientos sorprendentes a espaldas de Angie Arizaga

Tras el enfrentamiento público de Jota con Jazmín Pinedo, quien lo llamó ‘agresora pasiva’ por criticar su físico, Milena Zárate apareció en el programa 'Q’ Bochinche' y encendió las alarmas.

Los conductores informaron sobre la discusión entre ambas figuras, y la hermana de Greissy Ortega hizo una fuerte acusación al mencionar que su pareja, Carlos Mendoza, es el tatuador personal del hermano de Gino Assereto. También compartió lo que él le contó sobre el exchico reality.

“Jota vivió un tiempo con mi novio, Kalicho, quien ha realizado la mayoría de sus tatuajes y son amigos por ello. Kalicho siempre dice ‘uy, si vieras’ (…) Ya estaba con Angie”, relató Milena.

A pesar de que Samuel Suárez pensaba que se trataba del pasado de Benz y apuntó que era una ‘joya’ antes de su relación con Angie Arizaga, Zárate afirmó que estos comportamientos ocurrieron durante dicho vínculo.

Luego, Ric La Torre intentó defender al cantante cuando una usuaria lamentó que Angie ‘arriesgara todo por él’. Sin embargo, Zárate aseguró que esto ocurrió mientras estaban juntos. “Si fue al comienzo, no”, añadió.

Minutos después, Milena detalló que estos hechos habrían sucedido en 2024, año en el que confirmó su embarazo. Aun así, negó que se tratara de una infidelidad hacia la popular ‘Negrita’, pero dejó claro que Benz no es la persona que aparenta ante cámaras, lo que justificaría su problema con Pinedo. “Kalicho se fue hace dos años”, precisó.

“Si compartes con alguien, obviamente se vuelven amigos, conoce mucho sobre ti, tu carácter, no implica que haya habido una infidelidad (…) Se trata de personalidad, revelando cosas, comentarios de pareja que uno hace, expondría a alguien cercano a mí. No es grave (…) No está relacionado con mujeres, sino con la forma de ser, tratar, su carácter, por eso comenté ‘no siempre te llevas bien con la familia de tu pareja o tu ex’. Al vivir juntos, Kalicho conoció ciertas formas de ser…”, agregó.