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Natalie Vértiz sorprende al debutar en la actuación en telenovela 'Valentina Valiente' y causa reacciones: "Hermosa en todas sus facetas"

Natalie Vértiz debutó como actriz en la telenovela ‘Valentina Valiente’, sorprendiendo a sus seguidores con una participación especial que generó gran expectativa.

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    Natalie Vértiz sorprende al debutar en la actuación en telenovela 'Valentina Valiente' y causa reacciones: "Hermosa en todas sus facetas"
    Natalie Vértiz se luce como actriz en 'Valentina Valiente' | Composición: Wapa Captura de pantalla Latina TV - Instagram
    Natalie Vértiz sorprende al debutar en la actuación en telenovela 'Valentina Valiente' y causa reacciones: "Hermosa en todas sus facetas"

    ¡Brillando como siempre! Natalie Vértiz sorprendió a sus fieles seguidores al lucirse por primera vez en una faceta sorprendente. La exreina de belleza, quien destaca como influencer, modelo y conductora, esta vez optó por caminos diferentes: la actuación. Y se dejó ver como actriz en una aparición especial para la telenovela ‘Valentina Valiente’ desatando reacciones. ¿Cómo lo hizo?

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    Así fue la primera aparición de Natalie Vértiz como actriz en telenovela ‘Valentina Valiente’

    En su episodio emitido el martes 7 de abril, la ficción sorprendió a los televidentes al incorporar a una reconocida figura de la farándula: Natalie Vértiz.

    La modelo y ex Miss Perú realizó una participación especial dentro de la trama que se transmite de lunes a viernes a las 8.00 p. m. por Latina Televisión. Su aparición generó expectativa entre los seguidores de la serie y aportó un nuevo giro a la historia.

    En el episodio, Natalie Vértiz interpretó a una periodista de una prestigiosa revista de Lima que llega hasta la mansión de Don Edmundo, personaje encarnado por el actor Roberto Moll.

    La visita de la reportera no será un simple encuentro protocolar. Durante la entrevista, el personaje de Vértiz formula preguntas directas que pondrán en aprietos al empresario, generando un momento de tensión que impactará en el desarrollo de la historia.

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    Natalie Vértiz se pronuncia tras debutar como actriz

    Tras su aparición en la producción, la también conductora expresó su entusiasmo por haber formado parte del elenco de la telenovela y destacó el ambiente de trabajo durante las grabaciones.

    “Me encantó poder grabar en ‘Valentina Valiente’. Hay actores y actrices que admiro muchísimo; ha sido súper divertido. Además, hay un ambiente laboral lindísimo. Siento que todos acá disfrutan su trabajo, así que me ha encantado ser parte de la novela. Apenas Miguel Zuloaga me llamó, acepté de inmediato. Esta oportunidad ha llegado en un momento preciso, todo calzó perfecto, así que estoy muy agradecida”, expresó la exreina de belleza.

    Su debut en la ficción no pasó desapercibido en redes sociales. Los seguidores de la esposa de Yaco Eskenazi reaccionaron rápidamente con mensajes de apoyo y elogios a esta nueva etapa en su carrera.

    "Hermosa en todas sus facetas", "La más top", "Amo a Natalie en Latina, hermosa", "Lindo verte, Natalie", "Éxitos en la serie, súper actriz", "OMG, Nat, mucha suerte en esta nueva faceta", "Llegó a potenciar la novela", "Amo", se puede leer sobre las reacciones que generó Vértiz.

    SOBRE EL AUTOR:
    Natalie Vértiz sorprende al debutar en la actuación en telenovela 'Valentina Valiente' y causa reacciones: "Hermosa en todas sus facetas"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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