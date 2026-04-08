Onelia Molina , tras la polémica con Mario Irivarren , se realizó pruebas de ETS y visitó al ginecólogo, enfatizando la importancia del autocuidado y la salud personal.

La polémica que rodeó a la relación de Onelia Molina y Mario Irivarren sigue generando reacciones. En medio de ese contexto, la chica reality y odontóloga decidió hablar abiertamente sobre una decisión personal que tomó luego del episodio de infidelidad ocurrido durante el viaje del exchico reality a Argentina.

Onelia Molina se sometió a pruebas de ETS tras su chequeo médico

A través de sus historias de Instagram, Molina contó que acudió al ginecólogo para realizarse varios exámenes médicos, resaltando la importancia de priorizar la salud y el autocuidado, un mensaje que rápidamente fue comentado por sus seguidores en redes sociales.

“Hace unos días fui al ginecólogo y más allá de la rutina, fue un llamado a cuidarme. Después de todo lo que viví, entendí que mi bienestar es prioridad. Si no te cuidas tú, nadie lo hará por ti”, manifestó.

Durante su relato, la influencer explicó que el control no se limitó a una revisión básica, sino que incluyó distintos estudios ginecológicos para descartar cualquier problema de salud y mantenerse tranquila respecto a su bienestar.

“Me hice una evaluación ginecológica general, ecografía, medición del pH vaginal, también pruebas de VPH (virus del papiloma humano) e ITS (infección de transmisión sexual) y exámenes de microbiota vaginal”, precisó.

Onelia Molina Instagram

Asimismo, Molina aprovechó la ocasión para insistir en la relevancia de realizar controles médicos periódicos, incluso cuando no existen molestias aparentes, ya que algunas enfermedades pueden desarrollarse sin síntomas visibles.

“A veces creemos que ‘si no duele, no pasa nada’, pero la verdad es que hay cosas como el Virus del Papiloma Humano que pueden estar en silencio… y solo un control a tiempo puede detectarlas”, expresó.

Finalmente, la influencer dejó un mensaje dirigido especialmente a sus seguidoras, invitándolas a tomar conciencia sobre su salud y bienestar personal.

“Ir al ginecólogo no es solo una cita más, es un acto de amor propio, de responsabilidad contigo, con tu cuerpo y con tu paz mental”, agregó.

Onelia Molina y Kevin Díaz compartieron viaje en Tarapoto

Onelia Molina aprovechó el feriado de Semana Santa para desconectarse de la rutina y disfrutar de unos días en la selva peruana. La integrante de Esto es guerra viajó a Tarapoto junto a sus compañeros Kevin Díaz y Leandro Cabello, con quienes compartió distintas actividades y paisajes del destino turístico.

A través de sus redes sociales, la modelo mostró parte de su estadía y dejó en claro que la experiencia fue muy especial para ella. Incluso señaló que sus compañeros de reality fueron la mejor compañía durante el viaje. También comentó que Emil y Raúl Carpena no se sumaron a la aventura porque finalmente no se animaron a viajar.

Durante su estadía en Tarapoto, los competidores de Esto es guerra publicaron diversas imágenes que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores. Onelia compartió fotografías luciendo su figura en medio de los paisajes de la ciudad, mientras que Kevin mostró parte de las caminatas y recorridos que realizó durante el viaje.

La influencer también publicó un video en una catarata, aunque en el clip aparece sola. Kevin, por su parte, difundió contenido similar en sus redes.