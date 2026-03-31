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Onelia Molina mantiene vínculo con pelotero y lanza contundente mensaje: “Nunca lo dejé de seguir..."

Onelia Molina aclara su relación con Anderson Santamaría y responde a polémica con urraco de Magaly tras declaraciones públicas.

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    Onelia Molina recalcó que ya pasó la página. | Composición Wapa
    Onelia Molina mantiene vínculo con pelotero y lanza contundente mensaje: “Nunca lo dejé de seguir..."

    En medio de la atención mediática que rodea su vida personal, Onelia Molina decidió poner paños fríos a las especulaciones y aclarar varios puntos que han generado conversación en los últimos días. La influencer no solo habló de su presente emocional, sino también de su vínculo con el futbolista Anderson Santamaría y del momento que atraviesa tras su ruptura con Mario Irivarren.

    Onelia Molina marca distancia del pasado y habla de su presente

    Lejos de los rumores, Onelia fue enfática al señalar que su amistad con Santamaría se mantiene intacta y que nunca hubo distanciamiento en redes sociales.

    “Nunca dejé de seguir en redes a Anderson, siempre ha sido mi amigo y lo seguirá siendo. Es mi amigo y siempre hemos tenido comunicación”, aclaró.

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    Sobre su situación sentimental, la arequipeña dejó claro que está enfocada en una nueva etapa de su vida, evitando referirse a su relación anterior.

    “De mi pasado no quiero hablar, solo puedo decir que estoy viviendo tiempos nuevos”, indicó.

    Además, aseguró que, por ahora, el amor no es una prioridad y que su enfoque está completamente dirigido a su crecimiento personal y profesional.

    “El amor está en segundo plano, por ahora no pienso en eso, quiero dedicarme a trabajar”, añadió.

    Urraco de Magaly responde y lanza advertencia pública

    Sin embargo, las declaraciones de Onelia no pasaron desapercibidas para el equipo de Magaly Medina. El reportero John Lara, conocido como uno de los ‘urracos’ del programa, reaccionó tras la entrevista que la influencer brindó luego del llamado “Operativo Argentina”.

    En sus declaraciones, Lara cuestionó la versión de Onelia, quien había sugerido que él la contactó y le envió información antes de que decidiera hablar públicamente.

    “¿Recibiste una llamada?, ¿es en serio?, ¿una conversación privada?, ¿por qué tendría que ser privada?. ¿Una conversación personal?, ¿por qué tendría que ser una conversación personal?, ¿te mandé cosas?, ¿es en serio?, ¿una llamada sin consentimiento?”, expresó.

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    El periodista también remarcó que, al tratarse de una figura pública, no existe motivo para considerar ese tipo de conversaciones como privadas.

    “Tú eres una persona pública, yo soy un periodista y no somos grandes amigos. ¿Por qué tendría que ser privada la conversación?“, añadió.

    Finalmente, lanzó un mensaje directo a la exchica reality, instándola a aclarar los hechos.

    “Nunca te envié nada. Si quieres que no te responda, mejor di la verdad. Solo eso te voy a decir. Yo no he hecho nada que no esté dentro de mis límites de trabajo, así que ya sabes, Onelia, no mientas”, remarcó.

    El cruce de declaraciones ha reavivado el interés en torno a Onelia Molina, quien ahora enfrenta no solo la exposición de su vida personal, sino también el escrutinio mediático sobre sus recientes declaraciones.

    SOBRE EL AUTOR:
    Onelia Molina mantiene vínculo con pelotero y lanza contundente mensaje: “Nunca lo dejé de seguir..."
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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