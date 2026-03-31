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Magaly Medina CUESTIONA supuesta irregularidad y sacude a Alejandra Baigorria: “Te vas a embolsillar…”

Magaly Medina cuestiona el negocio de Alejandra Baigorria y revela detalles de su empresa con Said Palao en medio de la polémica.

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    Magaly Medina CUESTIONA supuesta irregularidad y sacude a Alejandra Baigorria: “Te vas a embolsillar…”
    Magaly criticó el negocio con enfoque social de Alejandra Baigorria.
    Magaly Medina CUESTIONA supuesta irregularidad y sacude a Alejandra Baigorria: “Te vas a embolsillar…”

    La polémica entre Alejandra Baigorria y Said Palao sumó un nuevo capítulo, esta vez impulsado por las declaraciones de Magaly Medina, quien puso en tela de juicio el reciente emprendimiento de la empresaria y el rol que juega su esposo dentro del proyecto.

    En su programa, la conductora no solo cuestionó el enfoque “social” del negocio, sino que también reveló detalles que, según su versión, evidenciarían una contradicción en el discurso de la ‘Gringa de Gamarra’.

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    Magaly Medina cuestiona el lado “solidario” del proyecto de Alejandra Baigorria

    El centro de la controversia es “Agarra tu gringa”, una iniciativa que Alejandra promociona como una oportunidad para que el público participe en sorteos de premios como departamentos, autos y otros artículos, mientras se contribuye a una causa benéfica.

    Sin embargo, Magaly Medina fue tajante al señalar que detrás de esta propuesta habría un modelo de negocio claro, más allá del enfoque solidario que se difunde.

    “Aquellos que están comprando esta idea que tiene ella, claramente es un negocio lo que está haciendo, eso de la fachada de ‘ay, estamos construyendo un albergue de perritos y gatitos lo harán con el 1% de las ganancias que va tener. Pero el resto es negocio, porque es un negocio”, dijo.

    Para la periodista, el problema no radica en la existencia del negocio, sino en cómo se estaría comunicando al público. En ese sentido, pidió mayor transparencia.

    “No me vendas una obra de bien social porque te vas a embolsillar con bastante plata. Hay que ser honestos con esto”, agregó.

    Said Palao, en el centro del proyecto empresarial

    Otro punto que generó cuestionamientos fue la estructura de la empresa vinculada al proyecto. Según reveló Medina, Baigorria habría registrado la firma “Tu Gringa AB SAC” el pasado 13 de marzo, donde Said Palao figura como gerente general, mientras que el hermano de la empresaria aparece como accionista.

    Este detalle no pasó desapercibido para la conductora, quien también cuestionó la decisión de mantener a su esposo en un rol clave dentro del negocio, especialmente en medio de la polémica personal que ambos atraviesan.

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    “Él es el gerente general. Como a este hombre, que aparentemente no es exitoso en la vida, ella trata de empoderarlo (…) Mira, yo lo saco de la sociedad. Como ella es mayoritaria junto al hermano, lo saco. Es bien fácil. ¿Por qué lo tiene que hacer con él después de lo que te hace?”, cuestionó la conductora.

    Las declaraciones encendieron nuevamente el debate en redes sociales, donde algunos usuarios respaldan la postura crítica de Magaly Medina, mientras otros defienden el derecho de Baigorria a desarrollar sus proyectos como considere.

    En medio de la controversia, el emprendimiento continúa bajo la lupa pública, y la conversación gira ahora en torno a la transparencia, la ética en la promoción y el rol de las figuras mediáticas cuando combinan negocios con causas sociales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina CUESTIONA supuesta irregularidad y sacude a Alejandra Baigorria: “Te vas a embolsillar…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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