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Farándula - GIRO IMPACTANTE: Revelan discusión que habría tenido Manolo Rojas antes de sufrir infarto, según reportero

Magaly Medina CUESTIONA a Youna por salir de fiesta son Samahara pese a su estado de salud: "¿No está en quimioterapia?"

Magaly Medina cuestiona a Youna tras verlo de fiesta pese a su leucemia. Sus declaraciones generan polémica y dudas en redes sociales.

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    Magaly Medina CUESTIONA a Youna por salir de fiesta son Samahara pese a su estado de salud: "¿No está en quimioterapia?"
    Magaly Medina pone en duda el verdadero estado de salud de Youna. | Composición Wapa
    Magaly Medina CUESTIONA a Youna por salir de fiesta son Samahara pese a su estado de salud: "¿No está en quimioterapia?"

    La salud del barbero peruano Youna ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación mediática, pero esta vez no por su diagnóstico de leucemia, sino por las recientes críticas que recibió de Magaly Medina, quien cuestionó la coherencia entre su testimonio y sus apariciones públicas.

    Aunque semanas atrás la conductora de Magaly TV La Firme mostró empatía y preocupación por su situación, ahora su postura ha cambiado tras difundirse imágenes del influencer en un ambiente nocturno junto a Samahara Lobatón en Estados Unidos.

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    Magaly Medina cuestiona contradicciones en el discurso de Youna

    Durante la última emisión de su programa, la popular ‘Urraca’ no ocultó su sorpresa al ver a Youna disfrutando en lo que parecía ser un bar o discoteca, pese a que anteriormente había descrito un cuadro físico bastante delicado.

    "Están en una discoteca, en un bar o algo así, ¿no que está con quimioterapia?: 'Ay Magaly, hay días que no puedo salir de la cama, no puedo trabajar', así no estuvo hablando ese día en la entrevista que le hicimos y resulta que ahí se le ve muy saludable, muy energético", señaló Magaly Medina.

    La periodista fue más allá y dejó entrever que la presencia de su expareja podría haber influido en su actitud, insinuando una posible contradicción entre su estado de salud y su comportamiento reciente.

    "O es que la presencia de Samahara Lobatón ahí en los Estados Unidos a hecho que a él le den unas ganas de vivir y que tenga salir de la cama, de salir a divertirse porque eso es un barcito... no dice que no tiene fuerza para nada. Ahí tiene fuerza para bailar", cuestionó.

    Estas declaraciones generaron un nuevo debate en redes sociales, donde algunos usuarios respaldan las dudas de la conductora, mientras otros defienden el derecho del influencer a tener momentos de distracción en medio de su tratamiento.

    El testimonio de Youna que conmovió a la ‘Urraca’

    Cabe recordar que, en una entrevista previa, el propio Youna había compartido detalles íntimos sobre cómo la enfermedad ha transformado su rutina diaria. Su relato, cargado de incertidumbre, reflejaba el impacto físico y emocional que enfrenta.

    "Mi enfermedad lastimosamente es incierta, yo no puedo hacer planes a largo plazo. La leucemia hace que yo tenga cansancios extremos durante el día... No la estoy pasando tan bien por la enfermedad, pero gracias a Dios estoy teniendo un buen tratamiento", aseguró.

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    En ese momento, sus palabras generaron empatía en la audiencia y en la propia Magaly Medina, quien se mostró visiblemente conmovida. Sin embargo, las recientes imágenes han cambiado la narrativa y abierto cuestionamientos sobre la veracidad o evolución de su estado.

    El caso deja sobre la mesa una discusión más amplia: ¿hasta qué punto una persona con una enfermedad grave debe justificar sus momentos de aparente bienestar en público? Mientras tanto, Youna continúa en tratamiento y bajo el escrutinio constante de la opinión pública.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina CUESTIONA a Youna por salir de fiesta son Samahara pese a su estado de salud: "¿No está en quimioterapia?"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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