Samahara Lobatón rompe en llanto por mensaje de Youna en eliminación de “La Granja VIP”: “Te estoy apoyando, te amo”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Se quiebra! La primera gala de eliminación de 'La Granja VIP Perú' dejó uno de los momentos más emotivos de la semana. Samahara Lobatón, quien se encontraba sentenciada junto a Shirley Arica y ‘La Mackyna’, no pudo contener las lágrimas al recibir un inesperado mensaje de Youna, padre de su hija. El gesto sorprendió a todos en plena transmisión en vivo y generó una ola de reacciones dentro y fuera del reality.
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Samahara Lobatón llora al escuchar mensaje de Youna en La Granja VIP
Durante la gala, Youna sorprendió a Samahara Lobatón al enviarle un mensaje mediante un video, el cual fue proyectado justo cuando era anunciada como una de las nominadas a la primera eliminación de “La Granja VIP”.
“Mi reina, quiero mandarte todas las fuerzas del mundo. Tú enfócate en hacer una buena participación, que afuera el ‘Team Leucemia’ lo está dando todo para que salgas ganadora (...) No bajes la cabeza, no te rindas. Tus hijos están bien cuidados con la Mayi y yo estoy dándote todo mi apoyo. Estoy haciendo mil videos, los que puedo, y por favor cuida tu boquita, que te estoy apoyando con todo. Te amo”, manifestó.
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Samahara Lobatón responde al emotivo video de Youna
Tras escuchar sus palabras, Samahara no pudo evitar quebrarse en plena transmisión en vivo. Visiblemente emocionada y con la voz entrecortada, respondió: “Gracias. Yo sé que mis hijos están bien cuidados por mis hermanas y mi mamá, y él está haciendo todo por mí también. No tengo palabras para agradecer, sobre todo a él, quien, pese a lo que le pasa, tiene una sonrisa para mí. Me impulsa a salir adelante. De verdad los amo a todos”.
Finalmente, la gala tuvo un resultado positivo para la influencer, quien fue la primera salvada por el público. Entre lágrimas, volvió a agradecer a Youna, a quien le expresó su amor, así como a su ‘Team Leucemia’, grupo de seguidores que la respalda en redes. Con este resultado, aseguró su permanencia en 'La Granja VIP Perú' y fortaleció el vínculo con quienes la apoyan dentro y fuera del reality.