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Paul Michael EXPLOTA y le hace escena de celos a Pamela López por integrante de “La Granja VIP”: “Me hago la huev…”

Paul Michael y Pamela López protagonizan tenso momento en “La Granja VIP” por celos hacia un integrante. AQUÍ te contamos qué pasó.

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    Paul Michael EXPLOTA y le hace escena de celos a Pamela López por integrante de “La Granja VIP”: “Me hago la huev…”
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    Paul Michael EXPLOTA y le hace escena de celos a Pamela López por integrante de “La Granja VIP”: “Me hago la huev…”

    ¡Se armó! Pamela López protagonizó un tenso momento con Paul Michael en 'La Granja VIP', desatando una fuerte discusión por celos que no pasó desapercibida. La influencer trujillana no dudó en encararlo y dejarle en claro su postura frente a la situación, generando sorpresa entre sus compañeros. Por su parte, él respondió con firmeza, defendiendo su actitud y elevando aún más la tensión durante la convivencia.

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    Paul Michel reclama a Pamela Lopez por integrante de 'La Granja VIP'

    En TikTok se volvió viral un video en el que se ve a Samahara Lobatón increpando a Paul Michael por la escena de celos que le hizo a Pamela López dentro del reality. “Escúchame, no vas a entenderme”, expresó inicialmente el salsero.

    Por su parte, la influencer trujillana optó por aclarar la situación al notar que la incomodidad de su pareja estaba relacionada con Pablo Heredia. “Por eso te estoy diciendo ahorita para terminarla ya, por ese lado no es, está en onda con otra persona, quítatelo”, afirmó, mientras él primero negó su actitud, aunque luego terminó aceptándola.

    “Yo no tengo ese problema porque yo he estado hablando con Pablo temprano, no de ti ni de nada. Hemos estado hablando de la vida, de cómo comportarse, de cómo es el ser humano”, sostuvo Paul Michael, a lo que Pamela López respondió: “Yo te conozco, yo noto tus indirectas, pero me hago la huev***. Yo te digo una cosa y dices: ‘avísale a Pablo”.

    Finalmente, Samahara Lobatón explicó que los celos de Paul Michael surgieron luego de que Pamela López adoptara una postura inapropiada, sin ropa interior, frente a Pablo Heredia, aunque todo habría ocurrido sin intención por parte de la influencer.

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    Pamela López se salva de eliminación en ‘La Granja VIP’

    La competencia en “La Granja VIP Perú” se intensificó con un exigente juego de destreza física por la salvación, donde los nominados lo dieron todo para asegurar su permanencia. Pamela López se llevó la victoria tras competir junto a Yiddá Eslava, superando a las duplas de Samahara Lobatón y Renato Rossini, Pati Lorena y Gabriela Herrera, y La Mackyna con Diego Chávarri.

    Gracias a este triunfo, no solo evitó la eliminación, sino que también obtuvo el “poder de la traición”, una ventaja decisiva que le permitirá alterar la competencia y aumentar la tensión en el reality.

    SOBRE EL AUTOR:
    Paul Michael EXPLOTA y le hace escena de celos a Pamela López por integrante de “La Granja VIP”: “Me hago la huev…”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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