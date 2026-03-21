Shirley Arica generó controversia al revelar su lazo con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas. La modelo explicó su conexión con el exfutbolista y su relación con Blanca Rodríguez.

Shirley Arica volvió a generar revuelo en el mundo de la farándula tras revelar un inesperado vínculo con el exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas. Durante una transmisión en vivo del reality ‘La Granja VIP’, la modelo sorprendió a sus compañeros al explicar el lazo familiar que la conecta con el exjugador.

Shirley Arica deja en shock con revelación sobre su relación con el ‘Loco’ Vargas

Shirley Arica sorprendió al contar durante una transmisión en vivo de ‘La Granja VIP’ que tiene un vínculo con Juan Manuel Vargas. La ‘Chica Realidad’ destapó que un vínculo la uniría al ‘Loco’ Vargas y por esta razón habría tenido diferencias con Tilsa Lozano en el pasado.

“¿Te has agarrado de las mechas con Tilsa Lozano? ¿Es tu amiga?”, preguntó curiosa Pati Lorena a Shirley, quien aclaró los rumores: “No, tampoco (es su amiga) lo de Tilsa es un tema mediático, yo no odio a nadie”, comenzó diciendo Arica.

La mediática influencer reveló que hay un lazo muy fuerte entre ella y el exfutbolista y que incluso, tenía una relación de confianza con Blanca Rodríguez, esposa de Vargas, por lo que terminó poniéndose de su lado cuando fue traicionada con Tilsa Lozano.

“Ella (Tilsa) todos sabemos que estuvo con el ‘Loco’, yo vengo a ser parte de la familia del ‘Loco’ Vargas porque el ‘Loco’ Vargas es primo del papá de mi hija”, contó.

Shirley Arica confiesa lo que Blanca Rodríguez le decía sobre Tilsa Lozano

La modelo reveló que se hizo confidente de Blanca, quien le contaba lo que atravesaba tras ser engañada con Tilsa Lozano cuando estaba embarazada.