Horóscopo de HOY viernes 31 de julio de 2026 con Jhan Sandoval: ¿qué te espera hoy en el amor, dinero y salud?

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este viernes 31 de julio del 2026.

Este viernesjueves, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este viernes 31 de julio del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.

Horóscopo Aries este viernes (marzo 21-abril 20)

Alguien muy cercano a ti está ocultándote información o evadiendo la entrega de una labor. Detectarás la intención y pondrás condiciones muy claras para continuar con el lazo laboral.

Horóscopo Tauro este viernes (abril 21-mayo 21)

Una persona que te aprecia mucho hará lo posible por ayudarte. Su apoyo te permitirá resolver un problema y recuperar la calma que necesitabas. Por la noche asistirás a una reunión familiar.

Horóscopo Géminis este viernes (mayo 22-junio 21)

No seas radical ni rompas lazos laborales con ese colaborador cuando aún no tienes con quien reemplazar su función. En el amor, cuida tus palabras, evita ofender a la persona que amas.

Horóscopo Cáncer este viernes (junio 22-julio 22)

Empiezas a interesarte por un nuevo rubro. Aunque no te animes a realizar ningún cambio a corto plazo, la curiosidad te hará ingresar a un terreno distinto que favorecerá a tu economía.

Horóscopo Leo este viernes (julio 22-agosto 23)

Las horas de la mañana serán pesadas para ti. Tendrás que afrontar una serie de problemas y pendientes que te desgastarán. Por la tarde, desearás caminar y relajarte, posiblemente con amistades.

Horóscopo Virgo este viernes (agosto 24-septiembre 23)

Aunque has tratado de pasar desapercibido, tu experiencia y conocimiento resaltarán en una gestión en la que te solicitarán apoyo. Llegan mejoras para ti. En el amor, brillarás en un evento social.

Horóscopo Libra este viernes (septiembre 24-octubre 23)

Has logrado aprender mucho y perfeccionar tus herramientas. Hoy avanzarás con gran rapidez. Esto te permitirá tomar ventaja sobre tus competidores. En el amor, alguien especial se comunicará.

Horóscopo Escorpio este viernes (octubre 24-noviembre 22)

Conversarás con una persona con la que tienes pendiente un tema de dinero. Se llegará a un acuerdo muy positivo y en poco tiempo tendrás de retorno ese monto que pensaste perdido.

Horóscopo Sagitario este viernes (noviembre 23-diciembre 21)

Un familiar que se encuentra fuera de la ciudad anunciará una pronta llegada. Cuidado con el dinero, no te confíes de ese monto que estás por recibir. Si gastas impulsivamente luego te arrepentirías.

Horóscopo Capricornio este viernes (diciembre 22-enero 20)

Un superior podría ser muy inquisitivo y hacerte una serie de preguntas respecto a una gestión que te encargaron. No guardes información y sé transparente, solo así evitarás problemas.

Horóscopo Acuario este viernes (enero 21-febrero 19)

Las cosas no han marchado como lo habías esperado, pero una persona cercana a ti y con conocimientos del tema que te preocupa te dará salidas inteligentes. No pierdas la fe y sé paciente.

Horóscopo Piscis este viernes (20 de febrero-marzo 20)

Serás parte de una sociedad o alianza laboral, tendrás que establecer muy en claro las condiciones para que luego no tengas problemas. En el amor, no seas tan permisible y establece reglas.

Jhan Sandoval: horóscopo de este viernes

Jhan Sandoval se inició a los 15 años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este viernes de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento