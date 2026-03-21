Christian Cueva compartió un mensaje que asombró a todos sus seguidores. ¿Para quién será?

CHRISTIAN CUEVA asombra con inesperado mensaje: "Si se porta como una BANDIDA no esperes que cambie por ti" | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

CHRISTIAN CUEVA asombra con inesperado mensaje: "Si se porta como una BANDIDA no esperes que cambie por ti" | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El futbolista Christian Cueva sigue dando mucho de qué hablar después de todos los problemas que ha tenido con la madre de sus hijos Pamela López y su controversial relación con la cantante de cumbia Pamela Franco. En esta ocasión compartió un video en su cuenta oficial de Instagram. ¿Qué dijo?

Recordemos que el deportista se ha convertido en uno de los personajes más polémicos en los últimos años. Desde que se descubrió que tenía una relación clandestina con Pamela Franco, la vida de ‘Aladino’ es el centro de atención de los medios de espectáculos.

Christian Cueva comparte insólito mensaje en sus redes

Hace solo algunas horas, el futbolista Christian Cueva decidió compartir un video en donde un hombre deja comentarios en contra de las mujeres.

“Si se porta como una bandida no esperes que cambie por ti. Todo hombre ha sido terco alguna vez, insististe en una mujer que claramente no te convenía”, dice el comienzo del video que compartió Cuevita.