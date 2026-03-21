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Christian Cueva asombra con inesperado mensaje en sus redes

Christian Cueva compartió un mensaje que asombró a todos sus seguidores. ¿Para quién será?

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    Christian Cueva asombra con inesperado mensaje en sus redes
    CHRISTIAN CUEVA asombra con inesperado mensaje: "Si se porta como una BANDIDA no esperes que cambie por ti" | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Christian Cueva asombra con inesperado mensaje en sus redes

    El futbolista Christian Cueva sigue dando mucho de qué hablar después de todos los problemas que ha tenido con la madre de sus hijos Pamela López y su controversial relación con la cantante de cumbia Pamela Franco. En esta ocasión compartió un video en su cuenta oficial de Instagram. ¿Qué dijo?

    Recordemos que el deportista se ha convertido en uno de los personajes más polémicos en los últimos años. Desde que se descubrió que tenía una relación clandestina con Pamela Franco, la vida de ‘Aladino’ es el centro de atención de los medios de espectáculos.

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    Christian Cueva comparte insólito mensaje en sus redes

    Hace solo algunas horas, el futbolista Christian Cueva decidió compartir un video en donde un hombre deja comentarios en contra de las mujeres.

    “Si se porta como una bandida no esperes que cambie por ti. Todo hombre ha sido terco alguna vez, insististe en una mujer que claramente no te convenía”, dice el comienzo del video que compartió Cuevita.

    Dicho video deja asombrados a muchos, ya que al parecer Christian Cueva piensa que es una víctima en sus relaciones amorosas, cuando se comprobó que, en distintas ocasiones, él le fue infiel a su aun esposa y madre de sus hijos Pamela López. ¿Acaso el futbolista vive en un universo paralelo?

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Cueva asombra con inesperado mensaje en sus redes
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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