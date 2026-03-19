Un momento viral en 'La Granja VIP' ocurrió cuando Pamela López confundió a Paul Michael con Christian Cueva. El error sorprendió a los conductores y generó risas.

Un curioso momento se volvió viral en 'La Granja VIP' luego de que Pamela López protagonizara un inesperado lapsus mientras compartía una escena con Paul Michael. El hecho fue revelado durante la transmisión del programa y generó sorpresa entre los conductores. La situación rápidamente desató comentarios en el set y en redes sociales. El error de la modelo no pasó desapercibido y se convirtió en uno de los instantes más comentados del reality.

Pamela López confunde a Paul Michael con Christian Cueva en 'La Granja VIP' y desata reacciones en vivo

Un inesperado momento se vivió durante la emisión de 'La Granja VIP', luego de que los conductores del programa quedaran sorprendidos al notar un peculiar error cometido por Pamela López mientras compartía con el cantante Paul Michael dentro del reality. La escena no tardó en generar comentarios y risas entre los panelistas.

Todo ocurrió cuando la producción decidió mostrar en vivo un fragmento de lo sucedido durante la convivencia en el programa. Antes de presentar el clip, los conductores adelantaron que la ex de Christian Cueva habría tenido un lapsus que rápidamente llamó la atención de quienes seguían el reality.

“No sabes lo que pasó. Pamela López se confunde, ¿quieren verlo? Pamela López se confundió”, dijo Ethel Pozo antes de pasar en vivo el error que habría cometido la ex de Christian Cueva mientras conversaba con su actual saliente Paul Michael.

En las imágenes difundidas, Pamela López aparece descansando junto a Paul Michael en uno de los muebles de la casa del reality. En medio de la conversación, la modelo comentó que tenía un antojo; sin embargo, lo que generó sorpresa fue el nombre que mencionó al dirigirse a su acompañante.

“Tengo ganas de hielo, Christian”, se le escucha decir a la modelo mientras que sin inmutarse el cantante solo responde: “¿Ah? ¿Hielo? Pero no hay”, fue su corta respuesta que dejó sorprendidos a todos.

Tras ver la escena, los conductores no tardaron en comentar lo ocurrido y bromear sobre el curioso momento que protagonizó la expareja del futbolista.

“Y el otro no reaccionó y relajada, como si estuviera soñando con Christian y se lo dijo, ¿sí o no?”, dijo Mariella Zanetti entre risas. “Es como si hubiese estado soñando con él y con el masajito se habrá acordado”, agregó.

El momento rápidamente se volvió uno de los más comentados del reality, pues muchos espectadores interpretaron el lapsus como una señal de que el nombre de Christian Cueva aún estaría presente en la mente de Pamela López, pese a su nueva etapa sentimental.

Usuarios reaccionan a error de Pamela López

Pese a que en el audio se escucha un poco difuso el nombre de Christian, muchos usuarios reaccionando considerando que esta no habría dicho el nombre del ‘Aladino’ y que por el contrario su palabra fue otra, aunque otros se mostraron en shock y aseguraron que seguiría enamorada del jugador.