Pasaporte sin cita: revisa los locales habilitados y horarios de atención para realizar el trámite

Pasaporte sin cita: revisa los locales habilitados y horarios de atención para realizar el trámiteÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
A partir del 1 de junio, los ciudadanos pueden gestionar su pasaporte electrónico sin necesidad de programar una cita previa. La Superintendencia Nacional de Migraciones habilitó la atención directa en sus oficinas autorizadas, donde los usuarios serán atendidos según su orden de llegada.
Con esta modalidad, se elimina el requisito de reservar un turno virtual, facilitando el acceso al trámite. Además, quienes cumplan con los requisitos podrán iniciar el proceso en la misma sede y obtener su pasaporte electrónico el mismo día. La medida forma parte de las acciones impulsadas por Migraciones para modernizar sus servicios y ofrecer una atención más rápida y eficiente a la población.
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Locales en Lima y Callao
Los ciudadanos podrán tramitar su pasaporte electrónico sin cita previa en las siguientes sedes:
Lima
- Sede principal – Breña
Av. España 734, Breña.
De lunes a viernes de 7.00 a. m. a 5.00 p. m.
Sábados de 7.00 a. m. a 1.00 p. m.
- Agencia de Atención al Ciudadano Surco
C. C. Jockey Plaza, Av. Javier Prado Este 4201.
Lunes a viernes: 8.00 a. m. a 5.00 p. m.
Sábados: 8.00 a. m. a 1.00 p. m.
- Centro MAC Lima Este
Mall Aventura Santa Anita, nivel 2.
Av. Carretera Central 111, Santa Anita.
Lunes a viernes: 8.30 a. m. a 5.00 p. m.
Sábados: 8.30 a. m. a 1.00 p. m.
- Centro MAC Lima Sur
Open Plaza Atocongo, nivel 2.
Av. Circunvalación 1801, San Juan de Miraflores.
Lunes a viernes: 8.30 a. m. a 5.00 p. m.
Sábados: 8.30 a. m. a 1.00 p. m.
- Centro MAC Lima Norte
Mallplaza Comas, sótano 1.
Lunes a viernes: 8.30 a. m. a 5.00 p. m.
Sábados: 8.30 a. m. a 1.00 p. m.
- Migracentro Primavera
Real Plaza Primavera.
Av. Angamos Este 2681, San Borja.
Lunes a viernes: 8.00 a. m. a 5.00 p. m.
Sábados: 8.00 a. m. a 1.00 p. m.
- Migracentro Puruchuco
Real Plaza Puruchuco.
Prolongación Javier Prado 8680, Ate.
Lunes a viernes: 8.00 a. m. a 5.00 p. m.
Sábados: 8.00 a. m. a 1.00 p. m.
- Migracentro Villa María
Real Plaza Villa María.
Av. Pachacútec cruce con Av. 26 de Noviembre, Villa María del Triunfo.
Lunes a viernes: 8.00 a. m. a 5.00 p. m.
Sábados: 8.00 a. m. a 1.00 p. m.
Callao
- Centro MAC Callao
Mallplaza Bellavista, sótano. Av. Óscar Benavides 3866, Bellavista.
Lunes a viernes: 8.30 a. m. a 5.00 p. m.
Sábados: 8.30 a. m. a 1.00 p. m.
- Centro MAC Ventanilla
Av. La Playa s/n, Calle 6 N.° 133, Ventanilla.
Lunes a viernes: 8.30 a. m. a 5.00 p. m.
Sábados: 8.30 a. m. a 1.00 p. m.
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Locales en regiones
La atención sin cita previa también estará disponible en diversas oficinas de Migraciones y centros MAC del interior del país:
- Áncash: Centro MAC Áncash (Chimbote).
- Arequipa: Centro MAC Arequipa.
- Ayacucho: Centro MAC Ayacucho.
- Cajamarca: Centro MAC Cajamarca.
- Cusco: Centro MAC Cusco.
- Huánuco: Centro MAC Huánuco.
- Ica: Centro MAC Ica.
- Junín: Centro MAC Junín (Huancayo).
- La Libertad: Jefatura Zonal Trujillo.
- Lambayeque: Jefatura Zonal Chiclayo.
- Loreto: Centro MAC Loreto.
- Madre de Dios: Jefatura Zonal Puerto Maldonado.
- Moquegua: Centro MAC Moquegua.
- Piura: Centro MAC Piura.
- Puno: Jefatura Zonal Puno y Centro MAC Juliaca.
- San Martín: Jefatura Zonal Tarapoto.
- Tacna: Jefatura Zonal Tacna.
- Tumbes: Jefatura Zonal Tumbes.
- Ucayali: Centro MAC Ucayali.
Horarios de atención en regiones
Los Centros MAC atienden de lunes a viernes de 8.30 a. m. a 5.00 p. m. y los sábados de 8.30 a. m. a 1.00 p. m.
Por su parte, las jefaturas zonales de Trujillo, Chiclayo, Puerto Maldonado, Puno, Tarapoto, Tacna y Tumbes atienden de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 5.00 p. m. y los sábados de 8.00 a. m. a 1.00 p. m.
Buscan facilitar el acceso al pasaporte
El superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, señaló que la eliminación de la cita virtual forma parte de las acciones para simplificar los trámites y acercar los servicios a la ciudadanía. Según explicó, la medida permitirá que más personas accedan al pasaporte electrónico de manera directa, sin depender de la disponibilidad de turnos en línea.
Asimismo, indicó que la entidad viene reforzando sus recursos y capacidad de atención en todo el país para responder a la demanda de usuarios. Como resultado de esta nueva modalidad, durante la primera semana de atención sin cita previa se gestionaron más de 27.300 pasaportes electrónicos en las distintas sedes de Migraciones a nivel nacional, lo que refleja una alta acogida de la población.