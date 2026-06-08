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Ocio - Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo al 94.75 % de la segunda vuelta

¿Quién declara al ganador de las elecciones? El organismo que tiene la última palabra tras el conteo de la ONPE

La ciudadanía puede monitorear el conteo oficial de la ONPE en su plataforma. Allí puede ver los porcentajes de actas procesadas y su estado, incluidas las observadas.

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    ¿Quién declara al ganador de las elecciones? El organismo que tiene la última palabra tras el conteo de la ONPE
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    ¿Quién declara al ganador de las elecciones? El organismo que tiene la última palabra tras el conteo de la ONPE

    ¡Atención, ciudadanos! Aunque la ONPE haya finalizado el conteo de las actas presidenciales de la segunda vuelta del 2026, esto no implica que haya un presidente proclamado oficialmente. Según la normativa electoral, el proceso requiere verificaciones y resoluciones a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE), que son las instancias que definirán al presidente electo, en este caso, entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.

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    En este sentido, la función de la ONPE es contar los votos e informar los resultados; las actas observadas las revisa el Jurado Electoral Especial (JEE); y, por último, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama al ganador de la segunda vuelta del 2026.

    Resultados completos de ONPE: ¿Por qué el conteo no decide al ganador del balotaje?

    Según la Ley Orgánica de Elecciones, al alcanzar el 100% de actas procesadas y contabilizadas por la ONPE, ocurre lo siguiente:

    • La tendencia de los resultados comienza a estabilizarse por la gran cantidad de actas incluidas.
    • Aún quedan por resolver las actas observadas.
    • Se clarifica la situación y se revelan datos como las áreas de alta votación y las dificultades administrativas.

    Esto significa que el conteo de la ONPE no otorga la validez legal necesaria para declarar a un presidente electo, ya que esta responsabilidad recae en el Jurado Nacional de Elecciones. Su máxima autoridad, Roberto Burneo, informó que los resultados oficiales estarán disponibles en un plazo de 30 días.

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    PUEDES VER: Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo al 94.061% de la segunda vuelta

    ¿Cómo seguir en tiempo real los resultados de la segunda vuelta? ENLACE OFICIAL de la ONPE

    La ciudadanía puede seguir el conteo de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la plataforma oficial de la ONPE: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen. Allí no solo es posible verificar el porcentaje de actas procesadas, sino también ver un desglose por circunscripción electoral y el estado de cada acta: en proceso, observadas o contabilizadas dentro del cómputo oficial del organismo electoral.

    ¿Dónde observar los resultados de la segunda vuelta en tiempo real? LINK OFICIAL de la ONPE.
    ¿Dónde observar los resultados de la segunda vuelta en tiempo real? LINK OFICIAL de la ONPE.
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Quién declara al ganador de las elecciones? El organismo que tiene la última palabra tras el conteo de la ONPE
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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