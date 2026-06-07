Flash Electoral EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones 2026, segunda vuelta

Flash electoral 2026: Keiko Fujimori toma la delantera con 50,7% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez alcanza 49,3%, según los resultados a boca de urna de Ipsos tras el cierre de las mesas de votación.

Estas primeras cifras marcan la tendencia inicial de una ajustada segunda vuelta presidencial que definirá al próximo mandatario del Perú. Sigue las actualizaciones, los resultados preliminares y las principales reacciones de esta jornada electoral clave para el país.