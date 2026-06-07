Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Boca de urna de la segunda vuelta 2026: hora de publicación y dónde seguir los resultados en vivo

Flash Electoral EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones 2026, segunda vuelta

Salieron los resultados del flash electoral con las primeras cifras obtenidas a boca de urna en la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Flash Electoral EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones 2026, segunda vuelta
    Flash electoral.
    Flash Electoral EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones 2026, segunda vuelta

    Flash electoral 2026: Keiko Fujimori toma la delantera con 50,7% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez alcanza 49,3%, según los resultados a boca de urna de Ipsos tras el cierre de las mesas de votación.

    Estas primeras cifras marcan la tendencia inicial de una ajustada segunda vuelta presidencial que definirá al próximo mandatario del Perú. Sigue las actualizaciones, los resultados preliminares y las principales reacciones de esta jornada electoral clave para el país.

    Resultados de Ipsos para Latina.
    Resultados de Ipsos para Latina.
    SOBRE EL AUTOR:
    Flash Electoral EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones 2026, segunda vuelta
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Jóvenes de 20 a 28 años recibirán ayuda financiera para su primer hogar, según el Ministerio de Vivienda

    SBS confirma DISOLUCIÓN de popular ENTIDAD FINANCIERA por un déficit de S/984.168: Esto pasará con sus clientes

    Flash Electoral EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones 2026, segunda vuelta

    ES OFICIAL | Trabajadores que laboren HOY DOMINGO de elecciones tendrán estos beneficios

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza