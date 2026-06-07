Boca de urna de la segunda vuelta 2026: hora de publicación y dónde seguir los resultados en vivo

La segunda vuelta de las elecciones cobra vida con los resultados en boca de urna . Descubre el horario y dónde verlos en vivo.

Millones de votantes esperan con ansias las proyecciones del boca de urna de la segunda vuelta presidencial 2026. Una vez cierren las urnas, las encuestadoras más influyentes difundirán las tendencias iniciales del sufragio a través del flash electoral, una herramienta clave para anticipar los resultados oficiales.

Hora del boca de urna para la segunda vuelta 2026

El flash electoral de esta segunda vuelta se publicará a partir de las 6.00 p. m., tras el cierre de las urnas. Según Ipsos Perú, las predicciones iniciales tendrán un margen de error aproximado del 3%, por lo que solo indicarán una tendencia preliminar y no el resultado definitivo.

Para este informe, más de 300 encuestadores recopilarán datos de diversas regiones del país y entrevistarán a votantes después de emitir su voto. La variedad de la muestra, que incluye áreas urbanas y rurales, busca representar fielmente el panorama electoral.

Segunda vuelta 2026

Transmisión en vivo del flash electoral y boca de urna

El boca de urna de la segunda vuelta 2026 será accesible a través de diferentes canales de televisión y plataformas en línea. Se transmitirán los estudios de Ipsos Perú por Latina y medios informativos digitales. Además, la firma Datum Internacional presentará sus resultados por América Multimedia, lo que permitirá comparar las primeras estimaciones de voto.

Estas encuestas estarán disponibles tan pronto como se levante la prohibición de difundir resultados electorales. Dada la gran expectativa del público, se prevé una amplia cobertura en televisión y en línea durante la noche del evento.

Publicación de resultados oficiales por ONPE y JNE