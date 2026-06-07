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Boca de urna de la segunda vuelta 2026: hora de publicación y dónde seguir los resultados en vivo

La segunda vuelta de las elecciones cobra vida con los resultados en boca de urna. Descubre el horario y dónde verlos en vivo.

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    Boca de urna de la segunda vuelta 2026: hora de publicación y dónde seguir los resultados en vivo
    Boca de urna segunda vuelta 2026: conoce la hora y dónde verlo.
    Boca de urna de la segunda vuelta 2026: hora de publicación y dónde seguir los resultados en vivo

    Millones de votantes esperan con ansias las proyecciones del boca de urna de la segunda vuelta presidencial 2026. Una vez cierren las urnas, las encuestadoras más influyentes difundirán las tendencias iniciales del sufragio a través del flash electoral, una herramienta clave para anticipar los resultados oficiales.

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    Hora del boca de urna para la segunda vuelta 2026

    El flash electoral de esta segunda vuelta se publicará a partir de las 6.00 p. m., tras el cierre de las urnas. Según Ipsos Perú, las predicciones iniciales tendrán un margen de error aproximado del 3%, por lo que solo indicarán una tendencia preliminar y no el resultado definitivo.

    Para este informe, más de 300 encuestadores recopilarán datos de diversas regiones del país y entrevistarán a votantes después de emitir su voto. La variedad de la muestra, que incluye áreas urbanas y rurales, busca representar fielmente el panorama electoral.

    Segunda vuelta 2026
    Segunda vuelta 2026

    Transmisión en vivo del flash electoral y boca de urna

    El boca de urna de la segunda vuelta 2026 será accesible a través de diferentes canales de televisión y plataformas en línea. Se transmitirán los estudios de Ipsos Perú por Latina y medios informativos digitales. Además, la firma Datum Internacional presentará sus resultados por América Multimedia, lo que permitirá comparar las primeras estimaciones de voto.

    Estas encuestas estarán disponibles tan pronto como se levante la prohibición de difundir resultados electorales. Dada la gran expectativa del público, se prevé una amplia cobertura en televisión y en línea durante la noche del evento.

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    Publicación de resultados oficiales por ONPE y JNE

    Aunque el boca de urna brinda una visión preliminar del proceso electoral, los resultados finales serán presentados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El escrutinio comenzará tras el cierre de las urnas y se difundirá de forma gradual conforme avancen las etapas de digitalización y verificación de las actas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Boca de urna de la segunda vuelta 2026: hora de publicación y dónde seguir los resultados en vivo
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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