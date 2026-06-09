La conductora Mónica Delta se defendió luego de afirmar que "la gente pobre no tiene mucho que perder porque no tiene nada" al analizar el voto rural, donde Roberto Sánchez superó ampliamente a Keiko Fujimori.

Mónica Delta publicó un video en la cuenta oficial de TikTok de Latina para disculparse por su controvertido comentario durante el análisis de las Elecciones Generales 2026 en segunda vuelta, el domingo 7 de junio.

Durante la cobertura, la reconocida periodista comentó: "La gente pobre no tiene mucho que perder porque no tiene nada", al examinar los resultados iniciales que mostraban a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú superando significativamente a Keiko Fujimori de Fuerza Popular en el voto rural.

Esta declaración se viralizó en redes sociales y suscitó una ola de críticas. Varios usuarios tildaron las palabras de clasistas, entre otros cuestionamientos. A raíz de la polémica, Delta optó por pronunciarse para contextualizar sus comentarios. "Ofrezco mis disculpas porque es una frase negativa, que ha sonado terrible", expresó al inicio.

Mónica Delta aclara el sentido de su declaración sobre la pobreza

Con semblante serio y sentada frente a una mesa, Delta reconoció que su frase fue desafortunada. Sin embargo, explicó el verdadero sentido de su comentario.

"En el calor del trabajo, lo que quise resaltar con los resultados es lo evidente: que el país está dividido. Y dije que los más desfavorecidos no tendrían nada que perder, porque ya lo habían perdido todo", explicó.

La comunicadora de 67 años agregó que su reflexión se centraba en la falta de oportunidades para gran parte de la población. "Es porque han perdido toda esperanza en gobiernos de cualquier tendencia que les han prometido las mismas oportunidades que aquellos del otro lado del país", compartió.

Mónica Delta: "Entiendan que no fue clasismo"

En su justificación, Mónica Delta subrayó que su intención era cuestionar el rol del Estado frente a las necesidades de los sectores más desprotegidos y no emitir una declaración discriminatoria.