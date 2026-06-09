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Mónica Delta PIDE DISCULPAS tras la polémica y aclara sus controvertidas declaraciones: “No hubo clasismo”

La conductora Mónica Delta se defendió luego de afirmar que "la gente pobre no tiene mucho que perder porque no tiene nada" al analizar el voto rural, donde Roberto Sánchez superó ampliamente a Keiko Fujimori.

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    Mónica Delta PIDE DISCULPAS tras la polémica y aclara sus controvertidas declaraciones: “No hubo clasismo”
    La periodista reconoció sus desafortunadas palabras. | Composición Wapa
    Mónica Delta PIDE DISCULPAS tras la polémica y aclara sus controvertidas declaraciones: “No hubo clasismo”

    Mónica Delta publicó un video en la cuenta oficial de TikTok de Latina para disculparse por su controvertido comentario durante el análisis de las Elecciones Generales 2026 en segunda vuelta, el domingo 7 de junio.

    Durante la cobertura, la reconocida periodista comentó: "La gente pobre no tiene mucho que perder porque no tiene nada", al examinar los resultados iniciales que mostraban a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú superando significativamente a Keiko Fujimori de Fuerza Popular en el voto rural.

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    Esta declaración se viralizó en redes sociales y suscitó una ola de críticas. Varios usuarios tildaron las palabras de clasistas, entre otros cuestionamientos. A raíz de la polémica, Delta optó por pronunciarse para contextualizar sus comentarios. "Ofrezco mis disculpas porque es una frase negativa, que ha sonado terrible", expresó al inicio.

    Mónica Delta aclara el sentido de su declaración sobre la pobreza

    Con semblante serio y sentada frente a una mesa, Delta reconoció que su frase fue desafortunada. Sin embargo, explicó el verdadero sentido de su comentario.

    "En el calor del trabajo, lo que quise resaltar con los resultados es lo evidente: que el país está dividido. Y dije que los más desfavorecidos no tendrían nada que perder, porque ya lo habían perdido todo", explicó.

    La comunicadora de 67 años agregó que su reflexión se centraba en la falta de oportunidades para gran parte de la población. "Es porque han perdido toda esperanza en gobiernos de cualquier tendencia que les han prometido las mismas oportunidades que aquellos del otro lado del país", compartió.

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    Mónica Delta: "Entiendan que no fue clasismo"

    En su justificación, Mónica Delta subrayó que su intención era cuestionar el rol del Estado frente a las necesidades de los sectores más desprotegidos y no emitir una declaración discriminatoria.

    "Mi intención ha sido criticar al Estado por su indiferencia hacia los más vulnerables. En ese sentido, quiero que entiendan que no hubo ningún propósito clasista o peyorativo, al contrario. La intención es que el Perú necesita construir puentes entre todos nosotros, somos un solo país", finalizó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mónica Delta PIDE DISCULPAS tras la polémica y aclara sus controvertidas declaraciones: “No hubo clasismo”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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