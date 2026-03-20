Tras el llanto de Alejandra Baigorria por ampay de Said Palao, las hermanas del guerrero la respaldan con un contundente gesto en redes.

Alejandra Baigorria se quebró en un video publicado en redes sociales al pronunciarse sobre el ampay de Said Palao en un yate, mostrando su confusión sobre cómo proceder con su matrimonio y señalando que necesitará tiempo para reflexionar.

Tras este emotivo momento, Gloria y Lorelein Palao, hermanas del guerrero, sorprendieron a los seguidores al reaparecer con un tierno gesto de apoyo hacia la empresaria, demostrando que la situación ha generado reacciones y solidaridad dentro de la familia.

Hermanas de Said Palao y su gesto hacia Alejandra Baigorria tras ampay de su hermano

Alejandra Baigorria y Said Palao están en el centro de la atención mediática después de que el guerrero fuera captado por las cámaras de Magaly Medina en un yate acompañado de mujeres, pese a estar casado con la empresaria, con quien cumplía casi un año desde que le dio el “sí”. Tras esta situación, Baigorria reapareció visiblemente conmovida, llorando y mostrando su angustia sobre el futuro de su matrimonio, al considerarlo una familia consolidada, y aseguró que “se tomará un tiempo para tomar una decisión”.

La polémica ha generado preguntas sobre la postura de la familia de Palao. Hasta ahora, su padre, Steve, solo ha compartido mensajes contundentes sobre quienes buscan hacer daño, pero sus hermanas, Gloria y Lorelein, sorprendieron con su reacción ante el sufrimiento de su cuñada.

Lejos de respaldar públicamente a Said, ambas se mostraron activas en el perfil de Baigorria, donde la empresaria no solo exhibe su trabajo con diversas marcas, sino que también anunció un proyecto de ayuda social dirigido a los más necesitados.

Según informan, Gloria y Lorelein habrían mostrado su apoyo al dar ‘me encanta’ a las recientes publicaciones de la rubia y repostearlas en sus propios perfiles, como gesto de respaldo en medio del complicado momento que atraviesa.

