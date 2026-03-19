Alejandra Baigorria decidió pronunciarse por primera vez luego de que se difundieran imágenes de Said Palao durante su viaje a Argentina, donde aparece compartiendo en un yate junto a varias mujeres. La empresaria y exintegrante de reality utilizó su canal de difusión de WhatsApp para dirigirse a sus seguidores y explicar por qué había optado por guardar silencio en medio de la polémica.

Alejandra Baigorria rompe su silencio tras imágenes de Said Palao en yate con mujeres

Visiblemente afectada, la conocida ‘Gringa de Gamarra’ agradeció el respaldo que ha recibido en redes sociales y confesó que atraviesa un momento emocional complicado, motivo por el cual aún no se siente preparada para dar declaraciones públicas sobre la situación.

“Hola chicos, hola comunidad, hola seguidores. Primero, agradecerles por el gran apoyo que estoy recibiendo. Quiero decirles que, si no me he manifestado antes, es porque el momento por el que estoy pasando, obviamente por obvias razones, no es fácil. Si no he declarado, es porque realmente no me siento lista; ni yo sé qué palabras decir, ni yo sé qué es lo que siento, ni yo sé nada. O sea, para mí, estoy como en un momento bloqueada y les soy totalmente sincera, totalmente honesta. Ustedes saben que yo digo las cosas como las pienso”, sostuvo en un inicio.

Durante el mensaje, Baigorria también explicó que decidió pronunciarse debido a la constante presencia de cámaras en los lugares que frecuenta, lo que le ha generado presión mediática. Asimismo, respondió a quienes la critican por continuar trabajando en medio del escándalo.

“Y si he tomado la decisión de hacer este video, es porque tengo veinte cámaras abajo en el gimnasio, en mi salón de belleza; en todos los lugares a donde voy, están las cámaras. Y yo entiendo de verdad a los programas que ese es su negocio, así como yo también tengo mi negocio y tengo que seguir. Y estoy siendo criticada porque si salgo a trabajar: '¡Ah! ¡Que está facturando!', '¡Que todo esto lo ha hecho adrede!', '¡Que ella ha organizado esto con Said para facturar!'. O sea, realmente hay comentarios muy dolorosos en redes. Pero también voy a rescatar la parte más importante, que es el apoyo que he recibido de ustedes y se los agradezco en el alma”, agregó.

La exchica reality demostró lo dolida que está con la situación y reconoció no sentirse bien: “Y con respecto a lo que está pasando, es algo que no me siento lista para hablar aún, y creo que tengo el derecho de hacerlo. Este… No la estoy pasando bien, es verdad… No quiero llorar. No me gusta que me vean así, pero es difícil para mí”.

Alejandra Baigorria pide empatía tras polémica con Said Palao

En otro momento de su mensaje, Baigorria recalcó que su relación con Said Palao va más allá de un simple romance, pues ambos han construido una familia, lo que hace que la situación sea más dolorosa para ella.

“Porque obviamente es una familia, tengo una familia. No es un enamorado ni nada, es una familia constituida. Es algo mucho más allá. Y quiero hacer un llamado, fuera de decirles todo esto, un llamado a las personas que están siendo muy crueles en redes sociales. Porque ¿cómo puede haber una mujer riéndose del dolor de otra mujer? ¿Cómo puede existir gente que te desea hasta la muerte? ¿Y cómo puede haber gente que piensa que todo es armado? Que yo jamás voy a jugar con esto. Y si tengo que subir los reels y las cosas que ya he grabado, es porque son trabajos de años que vengo yo realizando para poder lanzar proyectos nuevos que ya están pactados para días específicos, y que lo tengo que hacer. Y si lamentablemente cae en esta coyuntura, es así”, sentenció.

Finalmente, la empresaria pidió comprensión y respeto mientras procesa lo ocurrido, asegurando que todavía no se siente preparada para enfrentar preguntas que puedan resultarle dolorosas.