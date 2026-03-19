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Mario Irivarren se PRONUNCIA tras supuesta infidelidad a Onelia Molina y le pide perdón

Difunden imágenes de la “segunda” despedida de Francho Sierralta e involucran a otros personajes del medio

Francho Sierralta no tuvo solo su despedida de soltero con Said Palao y Mario Irivarren. ¿Quiénes más estuvieron con él?

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    Difunden imágenes de la “segunda” despedida de Francho Sierralta e involucran a otros personajes del medio
    Difunden imágenes de la “segunda” despedida de Francho Sierralta e involucran a otros personajes del medio | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV
    Difunden imágenes de la “segunda” despedida de Francho Sierralta e involucran a otros personajes del medio

    ¡No se conformó con una! El empresario e involucrado en el ampay de Said Palao y Mario Irivarren, Francho Salvatierra se encuentra en el ojo público tras revelarse que dicho viaje fue para su despedida de soltero cuando ya estaba casado. Sin embargo, dicha celebración no habría sido la única.

    El amigo de los chicos reality habría celebrado por todo lo alto su despedida a la soltería, ya que se acaba de difundir un video, en donde se confirma que la fiesta en el yate, en donde le es infiel a su esposa no fue el único festejo que tuvo.

    Difunden imágenes de la 'segunda' despedida de Francho Sierralta en Cancún

    A través de TikTok, uno de los amigos de Francho Sierralta compartió un video del empresario junto a Mateo Garrido Lecca y 'El Cholo Mena'. En la descripción se puede ver que la despedida de soltero se realizó también muy lejos del Perú, en México.

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Difunden imágenes de la “segunda” despedida de Francho Sierralta e involucran a otros personajes del medio
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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