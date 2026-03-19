Francho Sierralta no tuvo solo su despedida de soltero con Said Palao y Mario Irivarren . ¿Quiénes más estuvieron con él?

Difunden imágenes de la “segunda” despedida de Francho Sierralta e involucran a otros personajes del medio | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV

Difunden imágenes de la “segunda” despedida de Francho Sierralta e involucran a otros personajes del medio | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV

¡No se conformó con una! El empresario e involucrado en el ampay de Said Palao y Mario Irivarren, Francho Salvatierra se encuentra en el ojo público tras revelarse que dicho viaje fue para su despedida de soltero cuando ya estaba casado. Sin embargo, dicha celebración no habría sido la única.

El amigo de los chicos reality habría celebrado por todo lo alto su despedida a la soltería, ya que se acaba de difundir un video, en donde se confirma que la fiesta en el yate, en donde le es infiel a su esposa no fue el único festejo que tuvo.

Difunden imágenes de la 'segunda' despedida de Francho Sierralta en Cancún