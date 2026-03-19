Difunden imágenes de la “segunda” despedida de Francho Sierralta e involucran a otros personajes del medioÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡No se conformó con una! El empresario e involucrado en el ampay de Said Palao y Mario Irivarren, Francho Salvatierra se encuentra en el ojo público tras revelarse que dicho viaje fue para su despedida de soltero cuando ya estaba casado. Sin embargo, dicha celebración no habría sido la única.
El amigo de los chicos reality habría celebrado por todo lo alto su despedida a la soltería, ya que se acaba de difundir un video, en donde se confirma que la fiesta en el yate, en donde le es infiel a su esposa no fue el único festejo que tuvo.
Difunden imágenes de la 'segunda' despedida de Francho Sierralta en Cancún
A través de TikTok, uno de los amigos de Francho Sierralta compartió un video del empresario junto a Mateo Garrido Lecca y 'El Cholo Mena'. En la descripción se puede ver que la despedida de soltero se realizó también muy lejos del Perú, en México.