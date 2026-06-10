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Fallece la madre de 'Tomate' Barraza y sus palabras rompen el corazón de sus seguidores

Carlos ‘Tomate’ Barraza enfrenta la muerte de su madre, Martha Chervellini. Su hija Gaela y el cantante le dedicaron emotivos mensajes de despedida.

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    Fallece la madre de 'Tomate' Barraza y sus palabras rompen el corazón de sus seguidores
    Carlos 'Tomate' Barraza se despide de su mamá.
    Fallece la madre de 'Tomate' Barraza y sus palabras rompen el corazón de sus seguidores

    Carlos ‘Tomate’ Barraza atraviesa un profundo momento de dolor tras el fallecimiento de su madre, Martha Chervellini, quien venía enfrentando una delicada enfermedad. La noticia fue compartida públicamente por su hija, Gaela Barraza, quien recurrió a sus redes sociales para despedirse de su abuelita con mensajes cargados de amor y nostalgia.

    La joven publicó fotografías junto a la madre del cantante y le dedicó sentidas palabras que conmovieron a sus seguidores. “Descansa en paz mi reina hermosa. Te amo con toda mi alma”. “Por siempre juntas mi reina hermosa. Gracias por darme los mejores 18 años de mi vida, por enseñarme a amar y sobre todo, a ser luz donde sea que vaya”, escribió en sus historias de Instagram.

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    Gaela Barraza despide a su abuelita con emotivo mensaje

    La hija de ‘Tomate’ fue quien confirmó la triste partida de Martha Chervellini. En sus publicaciones, Gaela dejó ver el fuerte lazo que mantenía con su abuela y el impacto que su ausencia ha dejado en la familia.

    Gaela Barraza compartió la triste noticia.
    Gaela Barraza compartió la triste noticia.

    Sus palabras reflejaron gratitud por los años compartidos y por las enseñanzas que recibió de ella. La joven resaltó especialmente el amor, la luz y la compañía que su abuelita representó durante gran parte de su vida.

    Carlos ‘Tomate’ Barraza rinde homenaje a su madre

    Aunque el cantante ha optado por mantenerse en silencio públicamente, utilizó sus estados de WhatsApp para dedicarle mensajes de despedida a su madre. “No muere lo que es eterno”, escribió en una de sus publicaciones.

    Luego, compartió otro mensaje lleno de amor y fe: “Mi Marthita linda, gracias por tanto amor. Cuídanos desde el cielo”, expresó el artista, dejando ver el profundo cariño que sentía por ella.

    Carlos &#039;Tomate&#039; Barraza se despide de su madre.
    Carlos 'Tomate' Barraza se despide de su madre.

    Tomate también publicó una fotografía de su madre y recordó un día especial que quedó grabado en su memoria. “Este día lo guardaré en mi corazón por siempre, te dejaste que te maquille y te viste hermosa, oíste una entrevista y caminamos en el parque. Fuiste una grande, te voy a extrañar muchísimo mi Martita”, escribió como despedida.

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    El entorno del cantante y sus seguidores han empezado a enviarle mensajes de fortaleza en este duro momento familiar.

    El cantante compartió un mensaje conmovedor dedicado a su mamá.
    El cantante compartió un mensaje conmovedor dedicado a su mamá.
    SOBRE EL AUTOR:
    Fallece la madre de 'Tomate' Barraza y sus palabras rompen el corazón de sus seguidores
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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