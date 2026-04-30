Gaela Barraza, hija de 'Tomate', sorprende con DRÁSTICO cambio de look y explica sus razones: "Me siento feliz así"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Gaela Barraza, reconocida por ser la hija de Carlos 'Tomate' Barraza, ha experimentado una notable transformación física, reduciendo peso y mostrando el resultado en redes sociales. A pesar de algunas críticas negativas que recibió, como "Vas a desaparecer" o "Te veías mejor antes", la joven de 18 años remarcó que su cambio es un reflejo de una decisión personal para sentirse feliz. "Soy feliz así", afirmó en TikTok, defendiendo su nueva imagen.
LEE MÁS: ¿Traición confirmada? Youna se habría casado en EE.UU. y desata polémica tras CONFESIÓN de prima de Samahara Lobatón
Gaela Barraza revela por qué eligió cambiar su imagen
Gaela Barraza explicó que su decisión de perder peso responde al deseo de llevar una vida más equilibrada y disciplinada, expresando sentirse fenomenal con su nuevo aspecto. “¡Es mi cuerpo! He adoptado un estilo de vida más saludable y ¡soy feliz!”, compartió la influencer.
Con esto, Gaela dejó claro que las críticas no le afectan y sus seguidores no tardaron en mostrar su apoyo.
"Está como ella desea estar, eso es lo importante", "Para mí estás increíble", "Gaela, comparte un tutorial, ayuda", "Estás en tu mejor momento", son algunos de los mensajes de aliento que recibió.
PUEDES VER: ¡Impactante giro en caso Abencia Meza! Tribunal Constitucional abre puerta a posible salida de Santa Mónica
¿Quién es el novio de Gaela Barraza?
El año pasado, Gaela presentó a su novio en sus redes. Jorge Arriola, futbolista, ha sido parte de equipos como Sport Boys y Sporting Cristal.
La revelación vino acompañada de la celebración de su primer año como pareja, donde Gaela, junto a su novio, compartió un emotivo mensaje y un collage de fotos. Ella comentó: “Un año caminando juntos”, a lo que él respondió tiernamente: “Te amo”.