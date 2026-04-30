Gaela Barraza, hija de 'Tomate', sorprende con DRÁSTICO cambio de look y explica sus razones: "Me siento feliz así"

Gaela Barraza , modelo y reina de belleza, responde a sus críticos tras su transformación física.

Gaela Barraza se coronó como Miss Teen Model World a los 15 años y ahora se está abriendo camino como modelo. | Composición Wapa

Gaela Barraza se coronó como Miss Teen Model World a los 15 años y ahora se está abriendo camino como modelo. | Composición Wapa

Gaela Barraza, reconocida por ser la hija de Carlos 'Tomate' Barraza, ha experimentado una notable transformación física, reduciendo peso y mostrando el resultado en redes sociales. A pesar de algunas críticas negativas que recibió, como "Vas a desaparecer" o "Te veías mejor antes", la joven de 18 años remarcó que su cambio es un reflejo de una decisión personal para sentirse feliz. "Soy feliz así", afirmó en TikTok, defendiendo su nueva imagen.

Gaela Barraza revela por qué eligió cambiar su imagen

Gaela Barraza explicó que su decisión de perder peso responde al deseo de llevar una vida más equilibrada y disciplinada, expresando sentirse fenomenal con su nuevo aspecto. “¡Es mi cuerpo! He adoptado un estilo de vida más saludable y ¡soy feliz!”, compartió la influencer.

Con esto, Gaela dejó claro que las críticas no le afectan y sus seguidores no tardaron en mostrar su apoyo.

"Está como ella desea estar, eso es lo importante", "Para mí estás increíble", "Gaela, comparte un tutorial, ayuda", "Estás en tu mejor momento", son algunos de los mensajes de aliento que recibió.

¿Quién es el novio de Gaela Barraza?

El año pasado, Gaela presentó a su novio en sus redes. Jorge Arriola, futbolista, ha sido parte de equipos como Sport Boys y Sporting Cristal.