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Ninho Viejo compró lujoso regalo de más de mil dólares para el cumpleaños del tiktoker Valentino

El creador de contenido y ahora cantante de cumbia, Ninho Viejo, vuelve a generar comentarios en redes sociales.

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    Ninho Viejo compró lujoso regalo de más de mil dólares para el cumpleaños del tiktoker Valentino
    El influencer señaló que invirtió más de mil dólares en un exclusivo obsequio.
    Ninho Viejo compró lujoso regalo de más de mil dólares para el cumpleaños del tiktoker Valentino

    El creador de contenido y ahora cantante de cumbia, Ninho Viejo, vuelve a generar comentarios en redes sociales luego de revelar que compró un exclusivo regalo valorizado en más de mil dólares para sorprender al reconocido tiktoker Valentino, quien celebrará este sábado su cumpleaños en una reunión en Cieneguilla.

    Todo comenzó luego de que Valentino enviara una llamativa invitación a sus amigos y cercanos, donde advertía que era "obligatorio llevar regalo", detalle que rápidamente se viralizó entre sus seguidores y personas de su entorno digital.

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    Lejos de incomodarse por el peculiar pedido, Ninho Viejo aseguró que tomó el reto con humor y decidió ir más allá para convertirse en uno de los invitados que más sorprenderán durante la celebración.

    "Cuando vi la tarjeta me maté de risa, pero dije: ya que hay que llevar regalo, entonces hay que hacerlo bien. Valentino es mi amigo y quería darle algo especial, algo que realmente siempre haya querido", comentó entre risas.

    Valentino está de cumpleaños y lo celebrará este sábado.
    Valentino está de cumpleaños y lo celebrará este sábado.

    El influencer señaló que invirtió más de mil dólares en un exclusivo obsequio que, según afirma, es un lujo que Valentino soñaba tener desde hace bastante tiempo.

    "No puedo decir exactamente qué es porque quiero que sea sorpresa, pero estoy seguro de que nadie se lo espera. Creo que sí voy a opacar a varios con el regalo", agregó.

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    La celebración reunirá este fin de semana a diversas figuras del mundo digital, influencers y creadores de contenido, y será uno de los eventos más comentados en plataformas sociales.

    Mientras tanto, Ninho Viejo continúa enfocado en sus nuevos proyectos musicales y en su incursión en la cumbia peruana, faceta con la que gana notoriedad en plataformas digitales y medios de entretenimiento.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ninho Viejo compró lujoso regalo de más de mil dólares para el cumpleaños del tiktoker Valentino
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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