Horóscopo de HOY jueves 21 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este jueves 21 de mayo del 2026.

Este jueves, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo revelador que promete darte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este jueves 21 de mayo del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este jueves. ¡Sigue leyendo para obtener todas las respuestas!

Horóscopo Aries este jueves (21 de marzo-20 de abril)

Algo que parecía perderse empieza a avanzar de manera inesperada. Ahora te toca acelerar y no perder tiempo. Depende de ti que todo se concrete. Es posible que realices un viaje.

Horóscopo Tauro este jueves (21 de abril-21 de mayo)

Recibes una respuesta positiva sobre ese ascenso o cambio laboral que esperabas. Tu esfuerzo y dedicación serán reconocidos y te conducirán a un mayor crecimiento. En el amor, no desconfíes.

Horóscopo Géminis este jueves (22 de mayo-21 de junio)

No te lamentes por esa pérdida laboral o económica. Está por llegar una oferta que superará todo lo que hasta el momento has conseguido. Llega un tiempo de mejoras y cambios favorables.

Horóscopo Cáncer este jueves (22 de junio-22 de julio)

Tendrás el manejo y el control de todo lo que hasta el momento ha sido difícil para ti. Si pretendes embarcarte en negocios nuevos o competir por un ascenso, lograrás la meta. No te detengas.

Horóscopo Leo este jueves (23 de julio-23 de agosto)

No te comprometas a asumir más cosas de las que ya tienes en manos. Un exceso de trabajo podría llevarte a cometer errores y a no cumplir con tus obligaciones. En el amor, esa persona volverá.

Horóscopo Virgo este jueves (24 de agosto-23 de septiembre)

Los compromisos económicos que has asumido con tu familia han aumentado. No pierdas la calma y busca a esa persona que siempre te ha brindado ayuda. Con su apoyo, todo se resolverá.

Horóscopo Libra este jueves (24 de septiembre-23 de octubre)

No te muestres tan exigente ni desconfiado con esa persona con la que trabajas. Ella podría, a manera de venganza, interrumpir o afectar el desarrollo de tu labor. Sé diplomático y lo evitarás.

Horóscopo Escorpio este jueves (24 de octubre-22 de noviembre)

Tendrás la oportunidad de ingresar a un terreno laboral totalmente nuevo. Arriésgate y confía en tu capacidad. En el amor, cuidado: no te dejes llevar por aventuras o luego te arrepentirás.

Horóscopo Sagitario este jueves (23 de noviembre-21 de diciembre)

Tienes varios pendientes económicos que, por ahora, no lograrás resolver. No solicites créditos ni realices inversiones especulativas con tal de tener más capital, puesto que te arriesgarías.

Horóscopo Capricornio este jueves (22 de diciembre-20 de enero)

Tu labor te está permitiendo destacar. Este jueves conversarás con un superior que solicitará tu orientación para el desarrollo de algunas actividades. Prepárate para un mayor crecimiento.

Horóscopo Acuario este jueves (21 de enero-19 de febrero)

No trates de aferrarte ni de sostener aquello que tiene que morir. Terminada esta etapa laboral, vendrán nuevas y mejores oportunidades para tu crecimiento. Resistirte solo te genera sufrimiento.

Horóscopo Piscis este jueves (20 de febrero-20 de marzo)

Sigues confiando en una persona que no tiene palabra ni voluntad real para trabajar con compromiso. Necesitas nuevas alianzas o, de lo contrario, no avanzarías como lo deseas. Sé más radical.

Jhan Sandoval: horóscopo de este jueves

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones de cada día.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este jueves de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento