Victoria´s Secret Fashion Show: Esto cobran las modelos y por qué la pasarela cuesta más que el cheque

Conoce cuánto puede ganar una modelo en el Victoria’s Secret Fashion Show , cuánto invierte para llegar y por qué desfilar puede impulsar su carrera.

La modelo Adriana Lima es otra de las modelos mejores pagadas de Victoria’s Secret.

La modelo Adriana Lima es otra de las modelos mejores pagadas de Victoria’s Secret.

Llegar al Victoria’s Secret Fashion Show no funciona como comprar una entrada, pagar una inscripción o adquirir un pase exclusivo. No existe un precio oficial para desfilar en una de las pasarelas más famosas del mundo, porque el acceso se consigue mediante casting, representación de agencias, contratos, experiencia previa y una carrera construida durante años.

Sin embargo, la duda que muchos usuarios se hacen sí tiene una respuesta si se mira desde otro ángulo: cuánto puede ganar una modelo por desfilar, cuánto dinero invierte para llegar a ese nivel y qué beneficios profesionales puede obtener después de aparecer en un evento de tanta visibilidad.

Aunque Victoria’s Secret no publica una tarifa oficial para sus modelos, estimaciones difundidas por el sitio especializado CEOWorld señalan que una modelo con trayectoria podría recibir entre US$500 y US$2.500 por show. En el caso de supermodelos o figuras internacionales, la cifra podría superar los US$20.000 por una sola aparición.

La diferencia entre ambos montos es enorme, pero responde a factores como fama, experiencia, contratos previos, presencia mediática y capacidad de negociación. En ese mundo, no todas las modelos llegan con el mismo peso comercial ni con el mismo respaldo de marca.

Cuánto gana una modelo en el Victoria’s Secret Fashion Show

Las cifras que circulan en la industria suelen dividirse en dos grupos principales:

Modelos con experiencia profesional: entre US$500 y US$2.500 por show, según estimaciones citadas en reportes especializados.

entre US$500 y US$2.500 por show, según estimaciones citadas en reportes especializados. Supermodelos top o celebridades globales: US$20.000 o más por desfile, sobre todo cuando su nombre también genera impacto en prensa, redes sociales y campañas.

Gisele Bündchen y Adriana de Lima.

El pago final puede variar por varios motivos:

Trayectoria y estatus profesional: una modelo debutante no tiene el mismo poder de negociación que una figura internacional.

una modelo debutante no tiene el mismo poder de negociación que una figura internacional. Tipo de contrato: algunas participantes pueden estar sujetas a acuerdos con agencias, marcas o campañas paralelas.

algunas participantes pueden estar sujetas a acuerdos con agencias, marcas o campañas paralelas. Valor mediático: el alcance en redes, la cobertura de prensa y la capacidad de generar conversación también influyen.

el alcance en redes, la cobertura de prensa y la capacidad de generar conversación también influyen. Activaciones adicionales: entrevistas, sesiones de fotos, contenido digital o apariciones especiales pueden abrir otras oportunidades de ingreso.

Por eso, aunque el desfile puede no ser el trabajo mejor pagado para todas, sí representa una vitrina global difícil de igualar.

El costo real: lo que una modelo invierte para llegar a esa pasarela

Aunque participar en el show puede generar ingresos, el camino para llegar hasta ahí suele exigir años de preparación, inversión y disciplina. Muchas veces, esos gastos son asumidos por la propia modelo o adelantados por agencias que luego los descuentan de futuros trabajos.

Entre los costos más comunes están:

Agencia y comisiones: las representantes suelen cobrar un porcentaje por cada trabajo conseguido.

las representantes suelen cobrar un porcentaje por cada trabajo conseguido. Portafolio profesional: sesiones fotográficas, maquillaje, estilismo, edición y material visual competitivo.

sesiones fotográficas, maquillaje, estilismo, edición y material visual competitivo. Castings y viajes: traslados, hospedaje y logística, especialmente cuando las audiciones se realizan en ciudades como Nueva York, Miami o Los Ángeles.

traslados, hospedaje y logística, especialmente cuando las audiciones se realizan en ciudades como Nueva York, Miami o Los Ángeles. Preparación física y nutricional: entrenadores, gimnasios, fisioterapia y planes alimenticios personalizados.

entrenadores, gimnasios, fisioterapia y planes alimenticios personalizados. Cuidado personal: dermatología, tratamientos capilares, skincare y otros servicios vinculados a la imagen.

En resumen, no se paga por ser un ángel, pero sí se invierte tiempo, dinero y constancia para alcanzar un estándar profesional capaz de competir en esa pasarela.

Requisitos y selección: por qué no basta con ser bonita

Durante años, Victoria’s Secret estuvo asociada a un ideal físico muy marcado. En la conversación pública se ha hablado de requisitos como una estatura mínima cercana a 1,75 m, medidas corporales estrictas y una estética específica. Ese modelo fue ampliamente cuestionado por su falta de diversidad.

Pero más allá del aspecto físico, el proceso de selección siempre ha exigido condiciones profesionales. Una modelo debe saber caminar, proyectar seguridad, manejar la cámara, tener experiencia en pasarelas y, muchas veces, contar con una agencia fuerte detrás.

En la actualidad, además, pesan otros factores: carisma, historia personal, presencia digital, conexión con el público y capacidad de representar una imagen más amplia de belleza. Ya no se trata solo de verse bien, sino de comunicar, vender y sostener una marca ante millones de personas.

Modelos que luego se convirtieron en estrellas.

El valor simbólico: por qué el show puede ser una inversión de carrera

Aunque el pago directo por desfilar puede parecer menor frente al nivel de exposición, para muchas modelos el verdadero beneficio llega después. Estar en el Victoria’s Secret Fashion Show puede convertirse en una plataforma para acceder a nuevas campañas, mejores contratos y mayor reconocimiento internacional.

Aparecer en esa pasarela puede abrir puertas a:

campañas globales,

contratos con marcas de moda y belleza,

portadas y editoriales,

eventos internacionales,

aumento de tarifas en futuros trabajos.

Por eso, para una modelo emergente, el desfile puede funcionar como una credencial de alto nivel. Más que un pago puntual, representa una oportunidad para elevar su perfil dentro de la industria.

Las mejor pagadas: el ejemplo de Gisele Bündchen y Adriana Lima

En la historia de Victoria’s Secret, Gisele Bündchen y Adriana Lima son dos nombres clave para entender cómo una modelo puede transformar una pasarela en una carrera millonaria.

Gisele Bündchen es uno de los casos más emblemáticos de una supermodelo convertida en marca global. Sus mayores ingresos no provinieron únicamente de desfilar, sino de campañas, contratos publicitarios y acuerdos con grandes firmas internacionales.

Adriana Lima, por su parte, se consolidó durante años como uno de los rostros más reconocibles de Victoria’s Secret. Su imagen quedó asociada al concepto de Ángel y su trayectoria le permitió acceder a salarios anuales millonarios, según estimaciones difundidas por medios de moda y negocios.