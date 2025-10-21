La conductora e influencer internacional María Pía Copello sorprendió al recrear el imponente look de Karol G, estrella del regreso de Victoria's Secret FS 2025.

María Pía Copello, conocida por recrear icónicos looks de celebridades sin importar el estilo, volvió a sorprender a sus seguidores. Tras inspirarse en diversos atuendos de Jennifer López, esta vez apostó por un enterizo rojo, emulando el espectacular look que Karol G llevó en el Victoria's Secret Fashion Show 2025. La cantante colombiana deslumbró como un “ángel latino” en el regreso del icónico desfile, celebrado en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York el miércoles 15 de octubre. Conozcamos todos los detalles de esta sorprendente recreación.

María Pía Copello replica el look de Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show 2025

María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al replicar el icónico look de Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show 2025. La conductora de magazine impactó al lucir un enterizo rojo con detalles transparentes, ondas suaves en el cabello suelto y tacos rojos, recreando con precisión el estilo de la cantante colombiana.

El video fue publicado en Instagram acompañado de la descripción: "La Karol G de Temu pero con la misma actitud", y rápidamente generó gran cantidad de reacciones y comentarios de sus seguidores. María Pía demuestra con cada publicación su talento para recrear looks icónicos de sus artistas favoritas, mostrando que la moda puede ser una forma de expresión y admiración, y consolidándose como referente en tendencias y estilo.

Karol G y su deslumbrante look total red angelical

Karol G deslumbró con un enterizo rojo que se suma a la tendencia Naked Dress, adaptándose a versiones más versátiles que combinan transparencias estratégicas con paneles opacos. El diseño, elaborado en tejidos delicados como tul y organza, refleja audacia y empoderamiento, consolidando esta moda como un referente en alfombras rojas y eventos de alto perfil. Para complementar su outfit, la cantante llevó las icónicas alas de ángel, sello característico de Victoria's Secret.