Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Magaly Medina advierte a Gustavo Salcedo tras verlo con Maju y acusarla de manipular los audios: “Saco grabación y quedas peor”

María Pía Copello sorprende al recrear el icónico look de Karol G en el desfile de Victoria's Secret FS 2025

La conductora e influencer internacional María Pía Copello sorprendió al recrear el imponente look de Karol G, estrella del regreso de Victoria's Secret FS 2025.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    María Pía Copello sorprende al recrear el icónico look de Karol G en el desfile de Victoria's Secret FS 2025
    María Pía Copello | Composición Wapa | Instagram
    María Pía Copello sorprende al recrear el icónico look de Karol G en el desfile de Victoria's Secret FS 2025

    María Pía Copello, conocida por recrear icónicos looks de celebridades sin importar el estilo, volvió a sorprender a sus seguidores. Tras inspirarse en diversos atuendos de Jennifer López, esta vez apostó por un enterizo rojo, emulando el espectacular look que Karol G llevó en el Victoria's Secret Fashion Show 2025. La cantante colombiana deslumbró como un “ángel latino” en el regreso del icónico desfile, celebrado en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York el miércoles 15 de octubre. Conozcamos todos los detalles de esta sorprendente recreación.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Natalia Salas reaparece tras el regreso del cáncer y celebra su despedida de soltera con impactante bikini blanco

    María Pía Copello replica el look de Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show 2025

    María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al replicar el icónico look de Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show 2025. La conductora de magazine impactó al lucir un enterizo rojo con detalles transparentes, ondas suaves en el cabello suelto y tacos rojos, recreando con precisión el estilo de la cantante colombiana.

    El video fue publicado en Instagram acompañado de la descripción: "La Karol G de Temu pero con la misma actitud", y rápidamente generó gran cantidad de reacciones y comentarios de sus seguidores. María Pía demuestra con cada publicación su talento para recrear looks icónicos de sus artistas favoritas, mostrando que la moda puede ser una forma de expresión y admiración, y consolidándose como referente en tendencias y estilo.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Alessia Rovegno celebra con Paris Hilton en exclusiva fiesta en París y cautiva en la Semana de la Moda

    Karol G y su deslumbrante look total red angelical

    Karol G deslumbró con un enterizo rojo que se suma a la tendencia Naked Dress, adaptándose a versiones más versátiles que combinan transparencias estratégicas con paneles opacos. El diseño, elaborado en tejidos delicados como tul y organza, refleja audacia y empoderamiento, consolidando esta moda como un referente en alfombras rojas y eventos de alto perfil. Para complementar su outfit, la cantante llevó las icónicas alas de ángel, sello característico de Victoria's Secret.

    Su maquillaje fue sutil y elegante, mientras que el cabello suelto aportó frescura y naturalidad, resaltando su autenticidad. Este look no solo reafirma su estilo único, sino que también demuestra cómo combinar sensualidad y sofisticación sin perder personalidad, dejando una impresión inolvidable en la pasarela.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    María Pía Copello sorprende al recrear el icónico look de Karol G en el desfile de Victoria's Secret FS 2025
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    María Pía Copello sorprende al recrear el icónico look de Karol G en el desfile de Victoria's Secret FS 2025

    Balayage rubio en cabello corto: La mejor opción en color para iluminar tu look | Fotos

    Hija de Jefferson Farfán impacta con look glam y cartera de S/ 5 mil en Florida

    Susana Alvarado conquista redes con su mini vestido total denim y fans reaccionan: "Diosas de diosas"

    Emma Tiglao, nueva Miss Grand International 2025, deja en shock al lucir sin una gota de maquillaje

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;