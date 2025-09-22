Jennifer López y su cambio de look a Gwen Stefani | Composición Wapa | Instagram

Jennifer Lopez siempre ha sido un referente de estilo, pero su más reciente cambio de imagen ha superado cualquier expectativa, provocando un efecto inmediato en internet. La ‘Diva del Bronx’ compartió las primeras postales mostrando un rubio platino impactante que, para sorpresa de muchos, la hizo lucir como la doble de una de las grandes estrellas del pop-rock: Gwen Stefani.

Ahora bien, ¿qué motivó esta atrevida transformación? Si quieres descubrirlo, sigue leyendo porque aquí te contamos qué hay detrás de esta jugada estilística y por qué la comparación con Gwen Stefani se convirtió en el tema del momento.

Jennifer Lopez deslumbra con cabello rubio platino

Jennifer Lopez volvió a acaparar miradas tras revelar un drástico cambio de look: un rubio platino que encendió rápidamente las redes sociales. La actriz y cantante publicó en Instagram unas fotografías donde aparece con labios rojos intensos y melena rubia, causando que miles de seguidores la confundieran con Gwen Stefani.

¿Por qué Jennifer Lopez cambió de look? Este cambio responde a la preparación de JLo para dar vida a Ingrid Luna en la cinta Kiss of the Spider Woman. El encargado de esta transformación fue su maquillista de confianza, Scott Barnes, quien reveló que se trataba de un look especial diseñado para resaltar la fuerza del personaje.

En las imágenes compartidas en redes, se aprecia cómo el tono elegido por Scott se acerca a un rubio vainilla con reflejos dorados y cenizos, acompañado de mechas que enmarcan el rostro y aportan luminosidad a la piel de Jennifer.

Cabe señalar que este estilo no solo se ajusta a las tendencias actuales, sino que también favorece especialmente a las mujeres de piel morena clara, ya que suaviza los rasgos y da frescura al rostro. Aunque la cantante ya ha probado antes con el rubio, esta versión en particular destacó por la intensidad del cambio y cómo redefinió su apariencia.

¿Cómo fue la reacción en redes sociales ante el cambio de Jennifer Lopez?

La comparación con Gwen Stefani, famosa por su cabello platinado y estética pop-rock, no tardó en aparecer. Usuarios en redes comentaron sorprendidos el parecido, e incluso algunos hicieron bromas diciendo que era difícil distinguirlas en las fotos.