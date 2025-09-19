Wapa.pe
ES OFICIAL | Trabajadores CAS reciben la mejor noticia con nueva ley APROBADA por el Congreso

Antonela Roccuzzo revela su secreto de belleza: así mantiene su piel radiante y juvenil a los 37 años

La esposa de Lionel Messi impacta al revelar el producto infaltable en su rutina diaria de piel, simple, accesible y clave para un cutis radiante.

    Antonela Roccuzzo revela su secreto de belleza: así mantiene su piel radiante y juvenil a los 37 años
    Antonela Roccuzzo revela su secreto de belleza | Composición Wapa
    Antonela Roccuzzo revela su secreto de belleza: así mantiene su piel radiante y juvenil a los 37 años

    Antonela Roccuzzo, la argentina que trasciende más allá de ser la esposa del astro Lionel Messi, se ha consolidado como un verdadero ícono de la moda y el bienestar en redes sociales. Con más de 38 millones de seguidores en Instagram, Antonela inspira a sus fans mostrando su estilo único, su disciplina en el fitness y sus secretos de cuidado de la piel, convirtiéndose en referente de elegancia y vida saludable.

    wapa.pe

    Antonela Roccuzzo comparte secreto para lucir 37 años

    Aunque gran parte de su vida gira en torno al fútbol por su relación con Messi, Antonela Roccuzzo ha logrado construir un espacio propio en el mundo de la moda y el cuidado personal. En sus redes comparte momentos de su rutina diaria, revelando los secretos de belleza que sus seguidores ansían conocer. La esposa del icónico jugador se ha convertido en un referente de estilo, participando en colaboraciones con marcas de lujo y eventos exclusivos.

    Más allá de sus elegantes looks, la rosarina muestra a su audiencia los cuidados que aplica en su piel para mantener un rostro radiante. Recientemente, en Instagram, compartió uno de sus favoritos: el suero de vitamina C de Freshly Cosmetics, un producto esencial en su rutina facial que ayuda a iluminar, prevenir signos de envejecimiento e hidratar profundamente la piel.

    wapa.pe
    wapa.pe

    Símbolo de belleza y bienestar

    Antonela no solo destaca las propiedades cosméticas del producto, sino que también resalta su origen natural, apto para todo tipo de piel. "Es completamente natural", enfatiza, mientras comparte que esta esencia revitalizante ayuda a reducir las manchas causadas por el sol.

    Su enfoque en el cuidado de la piel refleja no solo su compromiso con la belleza auténtica, sino también su deseo de revelar sus secretos a sus seguidores, reforzando su estatus como referente de estilo y bienestar en redes sociales.

    Antonela Roccuzzo revela su secreto de belleza: así mantiene su piel radiante y juvenil a los 37 años
