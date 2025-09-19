Natalie Vértiz e Ivana Yturbe deslumbraron en Madrid durante el desfile de Carolina Herrera que reunió a 800 invitados internacionales.

Natalie Vértiz e Ivana Yturbe brillaron en Madrid con elegantes vestidos rosa durante el cóctel previo al desfile de Carolina Herrera. Las reconocidas modelos peruanas fueron invitadas especialmente para el evento del jueves 18 de septiembre, donde se presentó la colección primavera-verano 2026. La pasarela coincidió además con el lanzamiento mundial del nuevo perfume La Bomba, consolidando a ambas como referentes de estilo y glamour en la escena internacional de la moda.

Natalie Vértiz e Ivana Yturbe deslumbran con rosa en Madrid

Vértiz y Yturbe participaron en varias actividades, incluyendo una sesión de fotos que compartieron en sus redes, donde se les vio junto a otras modelos invitadas. También subieron videos mostrando los preparativos del desfile y los obsequios de la firma.

Durante el cóctel previo al desfile de Carolina Herrera, ambas deslumbraron con vestidos en tonos rosados, que iban del fucsia al rosa pastel, con llamativos detalles florales 3D en los hombros. Apostando por diseños ceñidos y largos, las modelos peruanas destacaron por su estilismo, dejando una huella de elegancia en la presentación de la nueva colección primavera-verano 2026 y el lanzamiento del perfume de la reconocida diseñadora Carolina Herrera.

Natalie Vértiz e Ivana Yturbe acaparan todas las miradas en el desfile de Carolina Herrera