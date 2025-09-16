Alessia Rovegno inauguró el desfile de Giannina Azar en NYFW, brillando con elegancia y presencia internacional en un vestido de ensueño.

La modelo y artista peruana Alessia Rovegno alcanzó un nuevo hito en su carrera internacional al abrir el desfile de la reconocida diseñadora Giannina Azar en el New York Fashion Week (NYFW), una de las pasarelas más influyentes y mediáticas del mundo. A los 19 años, Rovegno comenzó su carrera en el modelaje de alta costura y rápidamente se destacó en la escena internacional. Su participación en NYFW reafirma su posición como una de las modelos más prometedoras de la actualidad.

Alessia Rovegno deslumbra en NYFW con un vestido de ensueño

Alessia Rovegno, ex Miss Perú, no solo participó en el desfile de la reconocida diseñadora dominicana, sino que tuvo el honor de ser la encargada de abrir el show, destacando con un paso seguro y una elegancia impresionante. Además, resaltó la esencia de estilo, fuerza y sofisticación de la colección que se presentó.

“NYFW, siempre un sueño y esta vez abriendo el desfile, más que agradecidos”, fue el mensaje que compartió Alessia Rovegno en sus redes sociales, donde sus seguidores la felicitaron por este logro en su carrera, pues abrir un desfile de Giannina Azar en un evento de la magnitud de NYFW representa un auténtico reconocimiento a su talento, profesionalismo y proyección internacional, así como a la trayectoria de la expareja de Hugo García.

Giannina Azar, la diseñadora que viste a las estrellas

Giannina Azar, reconocida como “la diseñadora de las estrellas”, ha dejado una huella imborrable en la industria de la moda internacional. Su talento la ha llevado a vestir a celebridades como Beyoncé, Jennifer López, Gwen Stefani, Thalía y Shakira, entre muchas otras, consolidando su nombre en las alfombras rojas más importantes del mundo.