Alessia Rovegno abre desfile en NYFW y deslumbra con vestido de ensueño de diseñadora dominicana
La modelo y artista peruana Alessia Rovegno alcanzó un nuevo hito en su carrera internacional al abrir el desfile de la reconocida diseñadora Giannina Azar en el New York Fashion Week (NYFW), una de las pasarelas más influyentes y mediáticas del mundo. A los 19 años, Rovegno comenzó su carrera en el modelaje de alta costura y rápidamente se destacó en la escena internacional. Su participación en NYFW reafirma su posición como una de las modelos más prometedoras de la actualidad.
Alessia Rovegno deslumbra en NYFW con un vestido de ensueño
Alessia Rovegno, ex Miss Perú, no solo participó en el desfile de la reconocida diseñadora dominicana, sino que tuvo el honor de ser la encargada de abrir el show, destacando con un paso seguro y una elegancia impresionante. Además, resaltó la esencia de estilo, fuerza y sofisticación de la colección que se presentó.
“NYFW, siempre un sueño y esta vez abriendo el desfile, más que agradecidos”, fue el mensaje que compartió Alessia Rovegno en sus redes sociales, donde sus seguidores la felicitaron por este logro en su carrera, pues abrir un desfile de Giannina Azar en un evento de la magnitud de NYFW representa un auténtico reconocimiento a su talento, profesionalismo y proyección internacional, así como a la trayectoria de la expareja de Hugo García.
Giannina Azar, la diseñadora que viste a las estrellas
Giannina Azar, reconocida como “la diseñadora de las estrellas”, ha dejado una huella imborrable en la industria de la moda internacional. Su talento la ha llevado a vestir a celebridades como Beyoncé, Jennifer López, Gwen Stefani, Thalía y Shakira, entre muchas otras, consolidando su nombre en las alfombras rojas más importantes del mundo.
Su estilo se caracteriza por la majestuosidad de los bordados, el brillo de las pedrerías y la silueta sensual que resalta la fuerza femenina. Cada creación transmite glamour, sofisticación y poder, convirtiéndose en un símbolo de lujo contemporáneo. Azar ha logrado que sus diseños sean un puente entre la moda latina y el escenario global, marcando tendencias y reafirmando que su sello artístico trasciende temporadas para convertirse en sinónimo de elegancia eterna.