Alessia Rovegno deslumbra en Miami con un look rojo vibrante, fusionando glamour tropical y sofisticación. Descubre los detalles de su impactante estilo.

Alessia Rovegno conquista Miami con un look rojo que irradia glamour tropical | Composición Wapa | Instagram

Alessia Rovegno conquista Miami con un look rojo que irradia glamour tropical | Composición Wapa | Instagram

Alessia Rovegno deslumbra una vez más con su impecable estilo veraniego. Desde las paradisíacas playas de Miami, la modelo e influencer peruana apuesta por un look ultra tropical que captura la esencia del verano 2025. Con prendas frescas, imponentes y en sintonía con las tendencias del momento, como los flecos y los volantes, logra un outfit perfecto para los días de intenso calor.

Este no es el primer acierto estilístico de la exreina de belleza, quien constantemente marca tendencia con su elección de prendas. Su look no solo refleja elegancia y frescura, sino que también genera gran interés entre sus seguidores.

¿Cuál fue el look tropical de Alessia Rovegno?

Alessia Rovegno reafirma su estatus como referente de estilo con un look tropical que fusiona sensualidad y sofisticación. En esta ocasión, la modelo peruana apostó por un total look en crochet, un tejido estrella de la temporada que evoca frescura y artesanía. El rojo vibrante, sinónimo de pasión y poder, fue el protagonista absoluto de su elección, elevando su presencia con un aire audaz y magnético. La falda larga, con detalles de flecos y transparencias estratégicas, aportó movimiento y fluidez, mientras que el top halter anudado al cuello y la espalda acentuó su figura con un toque de delicada elegancia. Este conjunto, que equilibra el confort con la moda de alto impacto, no tardó en convertirse en un fenómeno entre sus seguidores, quienes celebraron su impecable elección y su capacidad para imponer tendencia con cada aparición.

Detalles del look veraniego de Alessia Rovegno