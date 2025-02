En una fecha tan significativa como el 14 de febrero, Día de San Valentín , donde se celebra el amor y la amistad, Paco Bazán y Susana Alvarado fueron captados disfrutando de un almuerzo romántico, desatando nuevamente especulaciones sobre el estado actual de su relación. Esta aparición ha sorprendido a muchos, especialmente porque el exarquero había declarado anteriormente que la “novela” entre ambos había llegado a su fin. Sin embargo, en esta ocasión, la pareja fue vista en Miraflores compartiendo un momento íntimo, lejos de las cámaras de televisión, lo que ha avivado las dudas sobre si realmente han cerrado ese capítulo. Más allá del revuelo mediático, el look de Susana Alvarado se robó todas las miradas, ya que la cantante apostó por un romántico vestido mini blanco, una elección que refleja la esencia de la fecha. Lo más curioso es que este elegante diseño está disponible en la plataforma de compras AliExpress, convirtiéndose en un imprescindible para quienes buscan replicar su estilo.

Tras la celebración de San Valentín, Susana Alvarado deslumbró a sus seguidores al compartir una serie de ocho fotografías, donde lució un look fresco, romántico y lleno de estilo. Con un vestido blanco de inspiración veraniega , la cantante posó frente a un escenario natural lleno de flores y luz, irradiando su lado más chic y romántico durante su cita con Paco Bazán. El vestido, de corte mini, destacó por su delicado diseño: escote en V que realzó su figura y aplicaciones de flores 3D en el pecho , un toque en tendencia que elevó su look a otro nivel. Pero el verdadero giro de estilo lo dieron los complementos: unos tacos fucsia que rompieron con la suavidad del blanco y aportaron un aire coquette , lleno de personalidad y color. Este estilismo demuestra, una vez más, cómo Susana Alvarado domina el arte de combinar romanticismo y frescura con un toque de tendencia, convirtiéndose en una inspiración total para la temporada.

Aunque no se reveló la marca del vestido que lució la cantante, existen otras opciones para conseguir un diseño similar a un precio más accesible. En medio de la intensa búsqueda por replicar el look veraniego de Susana Alvarado, se encontró el mismo modelo en la plataforma AliExpress.



Según la descripción en el sitio, se trata de un vestido blanco de estilo playero para mujer, sin mangas, con escote en V y espalda descubierta, ideal para lucir fresca y elegante. Además, este diseño se encuentra disponible a un precio aproximado de cien soles, convirtiéndose en una opción accesible para quienes desean sumar a su armario un look tan romántico como el de la cantante.