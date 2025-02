Tras una pausa, 'América Hoy' volvió recargado, y Ethel Pozo y Janet impresionaron no solo con novedades, sino con sus impactantes looks.

Este lunes 10 de febrero estrenó la nueva temporada de “América Hoy”, donde los reconocidos conductores Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila presentaron por todo lo alta a su nuevo rostro en la conducción, la modelo y pareja de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa. Con su aparición después de varias semanas, la espera de ver sus look fue lo que más cautivo al publico. Como de costumbre, una vez más las conductores demostraron como brillar, dando catedra de estilismo y alto galmour. Ethel Pozo, no solo brillo con su radiante belleza, sino que brillo con su nuevo figura de la mano de un vibrante vestido, por otro lado, Janet, sigue mostrando que, a pesar de sus años, no deja de brillar y lucir prendas super chic por su coquetería.

Ethel Pozo y su vibrante vestido midi tipo corset

Ethel Pozo deslumbró en su regreso a la pantalla con un look que exudaba confianza y modernidad. Su vestido midi en rosa neón, con un diseño tipo corset, no solo realzaba su renovada silueta, sino que también reflejaba una de las tendencias clave de la temporada: los tonos vibrantes y las siluetas estructuradas. El corset, que sigue siendo un must en la moda 2025, aporta un toque de feminidad y elegancia, mientras que el largo hasta el tobillo añade sofisticación. Complementó su outfit con unas plataformas rosa plata con correa, perfectas para estilizar la figura y sumarse a la tendencia del calzado con altura. Para el toque final, Ethel apostó por la tendencia de los maxi accesorios con unos aretes llamativos que añadieron un brillo espectacular a su look, reafirmando su estilo chic y en tendencia.

Janet Barboza y su look veraniego por el estampado tie dye