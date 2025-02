Magaly Medina, la conductora más chic y llamativa de la televisión peruana, vuelve a acaparar miradas, no solo por su vibrante carácter, sino también por su inconfundible sentido del estilo que la posiciona como una auténtica referente del fashionismo local. Esta vez, la periodista deslumbra a sus seguidores al mostrar, a través de su cuenta de Instagram, su impresionante colección de carteras de marcas exclusivas, sofisticadas y que gritan alta moda. Desde piezas clásicas en tonos neutros hasta diseños vibrantes que marcan tendencia este verano, Medina demuestra que el accesorio perfecto puede elevar cualquier look.



En su publicación, la conductora reveló que, además de disfrutar de sus vacaciones, se dio tiempo para su pasatiempo favorito: ir de compras. Y vaya que lo hizo con estilo, sumando a su clóset las carteras más deseadas de esta temporada, donde destacan las texturas ligeras, los colores frescos y, por supuesto, esos detalles que convierten a cualquier outfit en un look digno de una fashionista de primer nivel. Aquí te mostramos las piezas más impactantes, sus marcas y los precios que definen su lujosa colección veraniega.