Fabio Agostini y Mayra Goñi , quienes alcanzaron gran popularidad gracias a su participación en realities de competencia y novelas, respectivamente, sorprendieron a todos al hacer pública su relación amorosa hace algunos años. Aunque el romance llegó a su fin en 2018, recientemente se les ha visto juntos celebrando el lanzamiento de la nueva canción de Mayra "Pal' amor", lo que ha desatado especulaciones sobre una posible reconciliación. A través de Instagram, ambos compartieron imágenes de la celebración, en las que destacan un ambiente romántico con flores, globos y mariachis, además de un tierno gesto en el que Fabio abraza a Mayra y le da un beso en la frente. Pero más allá del revuelo sentimental, su aparición conjunta es un claro ejemplo de cómo lucir fabulosos en una cita de San Valentín . Mayra optó por un look elegante y sofisticado , ideal para una velada especial, mientras que Fabio apostó por un estilo casual pero pulido, perfecto para quienes buscan inspiración para celebrar el mes del amor con estilo y actitud.

Perfectos para este mes donde el amor y la amistad se celebran por todo lo alto, Mayra Goñi y Fabio Agostini deslumbraron con looks combinados que captaron todas las miradas. La modelo apostó por un vestido rojo largo de corte cut-out en la cintura, creando una silueta de mariposa que estilizó su figura a la perfección. El diseño, de tejido fluido y elegante, realzó su esencia romántica, mientras que su peinado recogido en un moño sofisticado, con sutiles rulos cayendo a los costados, aportó un aire clásico y glamuroso. El maquillaje estuvo a la altura: labios rojos intensos, pómulos definidos y una mirada ahumada que intensificó su encanto.



Por su parte, Fabio Agostini se inclinó por un estilo elegante pero moderno, luciendo una camisa de tono beige con matices de rosado bebé, una elección fresca y sofisticada para la ocasión. Complementó su outfit con un pantalón tipo sastre en color negro, logrando un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo contemporáneo. La pareja no solo demostró estar en sintonía emocional, sino también estilística, llevando el matching look a un nivel superior en este mes donde el rojo es el gran protagonista.