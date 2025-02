Kiara Lozano, una de las voces más queridas de Corazón Serrano, sorprendió a sus seguidores al unirse a la tendencia de los bikinis con flores 3D, una de las más auténticas del verano 2025. A través de su cuenta de Instagram, compartió fotos desde la paradisíaca "Laguna Azul" en Tarapoto, donde disfrutó de unas vacaciones luciendo un bikini que no pasó desapercibido. La prenda, con trusa de corte clásico y top strapless adornado con flores 3D en tonos perla y rosado, resaltó su tono de piel y su estilo coqueto. La elección de este look confirma el auge de las flores 3D, una tendencia que este verano aporta textura y dinamismo a las prendas de baño. Los seguidores elogiaron su estilo con comentarios como "Bella" y "Hermoso bikini", destacando el encanto natural de la cantante, quien continúa marcando tendencia incluso en sus días de descanso.

