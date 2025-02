El secreto de la maracuyá: cómo tomarlo para perder peso y rejuvenecer tu piel

El maracuyá , también conocido como fruta de la pasión , es una joya tropical que no solo deleita el paladar, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud , especialmente en la pérdida de peso y el rejuvenecimiento de la piel. Incorporar esta fruta en tu dieta diaria puede ser una estrategia efectiva para alcanzar tus objetivos de bienestar.

Rico en antioxidantes como las vitaminas A y C, el maracuyá combate los radicales libres responsables del envejecimiento prematuro. La vitamina C, en particular, es esencial para la producción de colágeno, una proteína que mantiene la piel firme y elástica, reduciendo la aparición de arrugas y líneas finas.