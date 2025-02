Las imágenes del sorprendente episodio no tardaron en viralizarse en redes sociales , generando una ola de reacciones y teorías sobre lo ocurrido. Ante la avalancha de preguntas, Adrián decidió contar su historia:

"Vi una sombra azul y blanca acercándose a gran velocidad. Sentí que algo me envolvía y, de repente, todo se oscureció. Pensé que me había comido. Solo cuando volví a la superficie me di cuenta de que estaba vivo."