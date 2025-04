Jefferson Farfán se muestra más enamorada que nunca de Xiomy Kanashiro

Magaly Medina no se quedó callada, luego que Jefferson Farfán le enviará una indirecta al elogiar a Gisela Valcárcel, esta decidió mostrar los intensos besos y agarradas de mano de su actual pareja, Xiomy Kanashiro junto a su compañero Luigi Carbajal en ‘La casa de la comedia’. No obstante, la situación no generó ningún problema con el exfutbolista, quien respondió mostrando como el verdadero trato con su la actriz cómica.