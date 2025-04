Shirley Cherres no se quedó callada y desmintió Renato Rossini después de saber de las declaraciones que dio en El Valor de la Verdad, donde el actor aseguró que la rubia quiso quedarse en su casa en Miami. De acuerdo al artista, él había ilusionado a la exporrista diciéndole que era el amor de su vida, pero no le aceptó la posibilidad de alojarse en su casa. No obstante, Cherres negó esa versión y aclaró sobre los hechos, indicando sorpresa por las afirmaciones.