Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

El millonario costo de la cuota de ingreso de los colegios más “nice” de Lima, ¿Por qué Samahara los prefiere?

En los últimos días, un audio reveló las preferencias de Samahara Lobatón a la hora de elegir la educación de su hija. ¿Por qué estas instituciones son las favoritas de los famosos?

    El millonario costo de la cuota de ingreso de los colegios más “nice” de Lima, ¿Por qué Samahara los prefiere?
    El MILLONARIO costo de la cuota de ingreso de los colegios más “nice” de Lima, ¿Por qué Samahara los prefiere? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Panamericana
    El millonario costo de la cuota de ingreso de los colegios más “nice” de Lima, ¿Por qué Samahara los prefiere?

    “Colegios nice” así llamó Samahara Lobatón a uno de los colegios más costosos de Lima. Recordemos que, la hija de Melissa Klug, se encuentra en una batalla con el padre de su hija mayor. Tras esta situación, el popular ‘Youna’ revelo un audio, en donde se puede escuchar a la joven influencer hablar de una de las instituciones de la capital y la costosa cuota de ingreso.

    Al escuchar el famoso audio, muchas personas se preguntan cuál es el costo de la cuota de ingreso de los colegios más “nice” (así como los cataloga Samahara Lobatón) de la capital. Si quieres saber los precios, en Wapa.pe hemos preparado una lista con las instituciones más costosas de nuestra capital.

    PUEDES LEER: ¿Cuánto pasa Youna de pensión a su hija? Samahara Lobatón revela el monto y se burla: "Todos los meses tiene problemas"

    Lista de los 20 colegios más caros de Lima

    A continuación, te presentaremos la lista con los 20 colegios más "Top" de Lima, cabe mencionar que los precios suelen cambiar con el pasar de los años.

    ColegioMensualidadMatrículaCuota de Ingreso
    Franklin Delano RooseveltUSD 1,623 – 1,839IncluidaUSD 18,500
    Markham CollegeUSD 1,088 – 1,360IncluidaUSD 17,500
    Newton CollegeUSD 715 – 1,070IncluidaUSD 16,000
    San Silvestre SchoolS/ 3,403 – 3,959IncluidaUSD 16,500
    Peruano BritánicoS/ 2,300 – 3,421IncluidaUSD 14,778
    Hiram BinghamS/ 1,750 – 3,035IncluidaUSD 13,435
    Casuarinas CollegeS/ 1,800 – 2,970IncluidaUSD 8,956
    AltairS/ 1,744 – 2,857IncluidaUSD 8,724
    Villa CaritasS/ 2,470IncluidaUSD 8,011
    Franco PeruanoS/ 2,530IncluidaS/ 25,000
    St. George’s CollegeS/ 2,060 – 2,937IncluidaS/ 12,000 – 30,000
    Cambridge College LimaS/ 1,259 – 3,016IncluidaS/ 61,600
    Áleph SchoolS/ 1,499 – 2,998IncluidaS/ 35,800
    Colegio Altair (IB)S/ 1,588 – 4,021IncluidaUSD 5,500 – 12,500
    Santa ÚrsulaUSD 650IncluidaUSD 5,500
    Villa MaríaS/ 2,490 (desde 5°)IncluidaS/ 2,044 – 32,725
    AlpamayoS/ 2,778IncluidaS/ 23,280
    Leonardo Da VinciS/ 1,600 – 2,200IncluidaS/ 18,000
    San Silvestre (Girls)Incluida
    Otros ExclusivosIncluida

    El Valor de la Verdad de Samahara Lobatón

    SOBRE EL AUTOR:
    El millonario costo de la cuota de ingreso de los colegios más “nice” de Lima, ¿Por qué Samahara los prefiere?
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    El millonario costo de la cuota de ingreso de los colegios más “nice” de Lima, ¿Por qué Samahara los prefiere?

