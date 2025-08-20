El millonario costo de la cuota de ingreso de los colegios más “nice” de Lima, ¿Por qué Samahara los prefiere?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
“Colegios nice” así llamó Samahara Lobatón a uno de los colegios más costosos de Lima. Recordemos que, la hija de Melissa Klug, se encuentra en una batalla con el padre de su hija mayor. Tras esta situación, el popular ‘Youna’ revelo un audio, en donde se puede escuchar a la joven influencer hablar de una de las instituciones de la capital y la costosa cuota de ingreso.
Al escuchar el famoso audio, muchas personas se preguntan cuál es el costo de la cuota de ingreso de los colegios más “nice” (así como los cataloga Samahara Lobatón) de la capital. Si quieres saber los precios, en Wapa.pe hemos preparado una lista con las instituciones más costosas de nuestra capital.
Lista de los 20 colegios más caros de Lima
A continuación, te presentaremos la lista con los 20 colegios más "Top" de Lima, cabe mencionar que los precios suelen cambiar con el pasar de los años.
|Colegio
|Mensualidad
|Matrícula
|Cuota de Ingreso
|Franklin Delano Roosevelt
|USD 1,623 – 1,839
|Incluida
|USD 18,500
|Markham College
|USD 1,088 – 1,360
|Incluida
|USD 17,500
|Newton College
|USD 715 – 1,070
|Incluida
|USD 16,000
|San Silvestre School
|S/ 3,403 – 3,959
|Incluida
|USD 16,500
|Peruano Británico
|S/ 2,300 – 3,421
|Incluida
|USD 14,778
|Hiram Bingham
|S/ 1,750 – 3,035
|Incluida
|USD 13,435
|Casuarinas College
|S/ 1,800 – 2,970
|Incluida
|USD 8,956
|Altair
|S/ 1,744 – 2,857
|Incluida
|USD 8,724
|Villa Caritas
|S/ 2,470
|Incluida
|USD 8,011
|Franco Peruano
|S/ 2,530
|Incluida
|S/ 25,000
|St. George’s College
|S/ 2,060 – 2,937
|Incluida
|S/ 12,000 – 30,000
|Cambridge College Lima
|S/ 1,259 – 3,016
|Incluida
|S/ 61,600
|Áleph School
|S/ 1,499 – 2,998
|Incluida
|S/ 35,800
|Colegio Altair (IB)
|S/ 1,588 – 4,021
|Incluida
|USD 5,500 – 12,500
|Santa Úrsula
|USD 650
|Incluida
|USD 5,500
|Villa María
|S/ 2,490 (desde 5°)
|Incluida
|S/ 2,044 – 32,725
|Alpamayo
|S/ 2,778
|Incluida
|S/ 23,280
|Leonardo Da Vinci
|S/ 1,600 – 2,200
|Incluida
|S/ 18,000
|San Silvestre (Girls)
|—
|Incluida
|—
|Otros Exclusivos
|—
|Incluida
|—