El millonario costo de la cuota de ingreso de los colegios más “nice” de Lima, ¿Por qué Samahara los prefiere?

En los últimos días, un audio reveló las preferencias de Samahara Lobatón a la hora de elegir la educación de su hija. ¿Por qué estas instituciones son las favoritas de los famosos?

“Colegios nice” así llamó Samahara Lobatón a uno de los colegios más costosos de Lima. Recordemos que, la hija de Melissa Klug, se encuentra en una batalla con el padre de su hija mayor. Tras esta situación, el popular ‘Youna’ revelo un audio, en donde se puede escuchar a la joven influencer hablar de una de las instituciones de la capital y la costosa cuota de ingreso.

Al escuchar el famoso audio, muchas personas se preguntan cuál es el costo de la cuota de ingreso de los colegios más “nice” (así como los cataloga Samahara Lobatón) de la capital. Si quieres saber los precios, en Wapa.pe hemos preparado una lista con las instituciones más costosas de nuestra capital.

Lista de los 20 colegios más caros de Lima

A continuación, te presentaremos la lista con los 20 colegios más "Top" de Lima, cabe mencionar que los precios suelen cambiar con el pasar de los años.

Colegio Mensualidad Matrícula Cuota de Ingreso Franklin Delano Roosevelt USD 1,623 – 1,839 Incluida USD 18,500 Markham College USD 1,088 – 1,360 Incluida USD 17,500 Newton College USD 715 – 1,070 Incluida USD 16,000 San Silvestre School S/ 3,403 – 3,959 Incluida USD 16,500 Peruano Británico S/ 2,300 – 3,421 Incluida USD 14,778 Hiram Bingham S/ 1,750 – 3,035 Incluida USD 13,435 Casuarinas College S/ 1,800 – 2,970 Incluida USD 8,956 Altair S/ 1,744 – 2,857 Incluida USD 8,724 Villa Caritas S/ 2,470 Incluida USD 8,011 Franco Peruano S/ 2,530 Incluida S/ 25,000 St. George’s College S/ 2,060 – 2,937 Incluida S/ 12,000 – 30,000 Cambridge College Lima S/ 1,259 – 3,016 Incluida S/ 61,600 Áleph School S/ 1,499 – 2,998 Incluida S/ 35,800 Colegio Altair (IB) S/ 1,588 – 4,021 Incluida USD 5,500 – 12,500 Santa Úrsula USD 650 Incluida USD 5,500 Villa María S/ 2,490 (desde 5°) Incluida S/ 2,044 – 32,725 Alpamayo S/ 2,778 Incluida S/ 23,280 Leonardo Da Vinci S/ 1,600 – 2,200 Incluida S/ 18,000 San Silvestre (Girls) — Incluida — Otros Exclusivos — Incluida —

