“Me hizo unas pruebas motrices y me dijo: ‘Tengo malas noticias para ti’. Yo no le creí. Me quedé en shock”, confesó. Tras regresar a Lima, acudió a otros especialistas que confirmaron el diagnóstico. “Ya sabía lo de mi abuelo, que también tuvo Parkinson. Es una enfermedad que salta generaciones... y me tocó a mí”.