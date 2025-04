Alejándose por un momento de sus clásicos looks con lentejuelas , transparencias y tonos vibrantes, Pamela apuesta por una prenda cargada de significado. Este body no solo define su estilo, también refuerza su faceta más romántica y poderosa sobre el escenario. Un guiño directo, con brillo y mucha actitud.

Pamela Franco no solo canta, también comunica con estilo. En su reciente presentación, deslumbró con un body negro adornado con delicadas lentejuelas en todos sus bordes, una prenda que no pasó desapercibida. El detalle más comentado fue el mensaje estampado: “Solo yo en tu corazón”, una clara indirecta con aire fashionista. Para completar su look, Pamela apostó por unas botas doradas maxi, altas hasta el muslo, que aportaron ese toque de poder y sensualidad. El contraste entre el negro profundo del body y el brillo dorado de los accesorios hizo de este look un statement cargado de fuerza, actitud y mensaje.